Selección alemana sorprendió a los caleños: las participantes del Mundial Femenino Sub-20 entrenaron en un parque público

Los caleños tuvieron la oportunidad de verlas brillar. antes de su derrota frente a Estados Unidos - crédito @OscuraColombia / X

A pesar de salir en cuartos de final, al igual que la selección colombiana, las representantes de Alemania en la Copa Mundial Femenina Sub 20 lograron acercarse, como ninguna otra, a los caleños, previo a su enfrentamiento con Estados Unidos en el estadio Pascual Guerrero.

Así quedó registrado en una serie de videos, compartidos a través de las redes sociales, en los que se ve al seleccionado alemán preparándose para enfrentar a las norteamericanas en cercanías al Puente Ortiz y la Plaza Caicedo, en el norte de Cali.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la Plaza Caicedo lograron impresionar a los caleños - crédito @OscuraColombia / X

A pesar de su desempeño particularmente bueno durante gran parte del partido, las alemanas y espectadores de cuartos de final fueron sorprendidos con dos goles de las norteamericanas Cora Zicai y Loreen Bender en los minutos 98 y 99.

Su golpe de suerte, continuó en penales cuando Ally Sentnor, Leah Klenke y Riley Jackson anoptaron gol, mientras, del lado de las alemanas solo Jella Veit logró poner a gritar al estadio, pues Paulina Platner, Vanessa Diehm y Alara Sehitler fallaron en sus tiros.

Al seleccionado se le vio practicando cerca del puente Ortiz - crédito @OscuraColombia / X

Así reaccionaron las jugadoras de la Selección Colombia a la derrota frente a Países Bajos:

Linda Caicedo y Luisa Agudelo se despidieron entre lágrimas de la Copa Mundial Sub 20 Femenina, tras la eliminación de la Selección Colombia en los cuartos de final contra Países Bajos. El equipo colombiano, que fue anfitrión del torneo en su undécima edición, cayó luego de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga, para finalmente perder 3-0 en la tanda de penales en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

La capitana Caicedo y la portera Agudelo, al igual que otras jugadoras de la Tricolor, mostraron su desconsuelo al finalizar el encuentro. A pesar de haber destacado en sus posiciones, las colombianas no lograron superar la presión de la tanda de penales. Jugadoras como Gabriela Rodríguez, Liz Katherine Osorio y Juana Ortegón fallaron desde los once pasos, mientras Agudelo, a pesar de su buen rendimiento durante el torneo, no pudo detener los disparos de las neerlandesas.

Luisa Agudelo (portera) y Linda Caicedo (capitana) no lograron aguantar el llanto tras la ronda de penales - crédito pantallazo tomado de la emisión de Gol Caracol

El entrenador del equipo, Carlos Paniagua, resaltó el esfuerzo y el futuro promisorio del grupo. “Colombia se va invicta, nos sacan en los penaltis. Creo que aquí hay jugadoras para el proceso que sigue. Es una generación que tiene mucho futuro, personalidad y jerarquía”, afirmó Paniagua, alentando a la hinchada a seguir apoyando al equipo.

Se espera que en los próximos días las jugadoras ofrezcan declaraciones sobre su participación en el mundial.

Colombia cae ante Países Bajos en cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20: esto dijo su director técnico

La selección de Países Bajos eliminó a Colombia en los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 tras una intensa tanda de penales, poniendo fin al sueño del equipo colombiano. El encuentro, disputado en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, terminó empatado 2-2 durante los 90 minutos y la prórroga, pero los neerlandeses se impusieron en los penales con un contundente 3-0.

El director técnico de la selección colombiana, Carlos Paniagua, expresó su desilusión por el resultado, aunque destacó el esfuerzo de sus jugadoras. “Tenemos una tristeza inmensa porque el equipo hizo todo para ganar el partido. No fuimos claros en la finalización y eso último nos costó el partido”, comentó Paniagua, resaltando el compromiso mostrado por el equipo durante el torneo.

Colombia generó 24 remates, de los cuales siete fueron a puerta, a lo largo de los 120 minutos de juego. Los dos goles del equipo cafetero estuvieron a cargo de Karla Torres, pero la falta de precisión en la definición afectó tanto en el partido como en la tanda de penales.

“Queríamos darle un regalo a la hinchada, al país, de estar en una semifinal. Estuvimos muy cerca, se nos fue el partido y sobre todo ese balón en el minuto 38 donde nos empatan”, señaló Paniagua, refiriéndose al momento clave en que Países Bajos igualó el marcador. A pesar de la eliminación, el técnico afirmó que la experiencia supone un aprendizaje importante para el equipo.

Más de 30.000 espectadores llenaron el estadio para apoyar a la selección colombiana, que dejó escapar la oportunidad de avanzar a semifinales. “Tuvimos el apoyo, se nos va, pero hay que seguir para adelante”, concluyó Paniagua, mostrando su confianza en el futuro del fútbol femenino en Colombia.

Las semifinales del torneo se disputarán el próximo miércoles 18 de septiembre, con Países Bajos y Corea del Norte ya clasificados, a la espera de los ganadores de los restantes partidos de cuartos de final.