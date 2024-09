Así reaccionó Sofía Vergara a su derrota en los Premios Emmy 2024: “Me robaron por quinta vez”

Jodie Foster le arrebató el Premio Emmy a Sofía Vergara quien se encontraba nominada a Mejor actriz pro Griselda, serie que protagonizó para Netflix - crédito @sofiavergara/Instagram

Aunque la actriz Sofía Vergara brilló en la alfombra roja de los Premios Emmy 2024 en donde siempre se roba todas las miradas, la actriz barranquillera abandonó la gala luego de enterarse de que no había sido la ganadora de la categoría a la que se encontraba nominada por su papel protagónico en Griselda, serie que produjo junto a Netflix.

‘La Toti’ reaccionó con humor ante su derrota y recordó que ya son cinco veces que este codiciado reconocimiento a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense se le ha escapado de las manos nuevamente.

Entre los años 2009 y 2020, la también productora barranquillera recibió cuatro nominaciones a los Premios Emmy por su personaje de Gloria Delgado en la serie norteamericana Modern Family, producción que la catapultó como una de las actrices más cotizadas en la televisión estadounidense, no obstante, a pesar de su fama e incluso haber llegado a ser la actriz mejor paga no logró llevarse ninguna estatuilla a casa.

Sofía Vergara bromeó ante su derrota en los Premios Emmy 2024 donde por quinta vez el galardón le fue esquivo, esta vez estuvo nominada por su protagónico en Griselda de Netflix - crédito @sofiavergara/Instagram

En 2024 el nombre de Sofía Vergara volvió a sonar en esta premiación, pero en esta oportunidad La Toti fue postulada a una de las categorías principales, Mejor actriz protagónica de serie o miniserie en donde compitió nominación al lado de grandes estrellas del cine en Hollywood. Naomi Watts (Feud: Capote vs. the Swans), Brie Larson (Cocina con química), Juno Temple (Fargo) y quien fue la ganadora de la noche Jodie Foster por su actuación en True Detective: Noche polar.

Sofía como es costumbre capturó la luz de los reflectores en su paso por esta gala en la que desfiló del brazo de su prima Paulina Dávila con la que actuó en la serie que se inspiró en la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, no obstante, uno de los objetivos que tuvo la actriz barranquillera con esta historia fue la de alejarse de la comedia y borrar esa imagen que tenían de ella asociada al humor, razón pro la que confiaba en que la traficante a la que Pablo Escobar le tuvo miedo, le iba a entregar por primera vez un Emmy.

Sofía Vergara brilló en la alfombra roja de los Emmy 2024

La actriz colombiana cautivó con su escultural su figura y sus curvas en un atuendo rojo, maquillaje natural y pocos accesorios. Un escote profundo y su ya clásico estilo sirena que acentuó su cintura y caderas, un diseño de la casa de modas Dolce&Gabanna.

La opción de Sofía para este evento dejó a varios críticos de moda sin palabras, pues exaltaron tanto la belleza como la elegancia de actriz, sin embargo, existió quienes criticaron su ya predecible formula ajustada con escotes pronunciados.

El tapete rojo no fue el único momento en el que Vergara se robó el show en esta noche de estrellas, puesto que si bien no pasó a recibir el premio, al finalizar la entrega se viralizó uno de sus videos en los que expresó lo que sentía al no haber sido la elegida. Otro detalle que llamó la atención fue la ausencia de su novio Justin Saliman que no la acompaño en esta importante fecha.

“¡Me lo robaron, me lo robaron, me robaron el Emmy otra vez por quinta vez!”, gritó la actriz colombiana a su salida de la gala que en su edición número 76 se realizó en Los Ángeles, California.

La también empresaria del mundo de la cosmética hizo el chiste para recordar que ya son varias las nominaciones a los prestigiosos premios que se le escapan de las manos, sin embargo, no dejó de ocultar su cara de descontento, ya que guardaba la ilusión que su debut en el drama le diera ese premio.

Sofía Vergara dio vida Griselda Blanco en la serie de Netflix llamada 'Griselda' - crédito @sofiavergara/Instagram

En otro video, La Toti divirtió con otra frase que evidenció lo desilusionada que estaba. “No conseguí un Emmy pero me compré una hamburguesa 😂”, escribió Sofía en su cuenta oficial de Instagram junto a un video en el que la grabaron comiendo en medio de una fiesta que realizó la plataforma Netflix para celebrar el triunfo que no se dio, pues la quinta no resultó ser la vencida, aún así, la nominación fue un gran reconocimiento para esta historia.

La divertida frase de Sofia generó varias reacciones por parte de quienes la siguen, pues algunos de los internautas la felicitaron por asumir la situación de una manera divertida: “no tendrás un Emmy, pero cuentas con mi amor”, “no necesitas aprobación, eres la mejor y punto”, “amo que te lo tomes tranquilamente”, “jajaja quiero comer hamburguesa y verme como tú”, “así no hayas ganado, eres la mejor de todas”, “eres la ganadora y no importa nada”, “quiero comer como tú, nunca engordas”.