Enrique Gómez salió en defensa de la memoria de su tío, Álvaro Gómez, tras polémica comparación de Gustavo Bolívar

Una reciente publicación en redes sociales del director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, en la que insinuó que al presidente de la República, Gustavo Petro, lo buscarían asesinar como a otros líderes políticos como Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán e, incluso, Carlos Pizarro Leongómez y Álvaro Gómez Hurtado, desató una dura respuesta del sobrino de este último, Enrique Gómez Martínez.

El excandidato presidencial y hoy director del partido de Salvación Nacional, que fue fundado por el ultimado político, que también aspiró a llegar a la Casa de Nariño, no ocultó su molestia por la comparación según la cual Petro estaría en el mismo escalón que algunos de los mencionados en su lista. Y se despachó en contra del miembro del gabinete del Ejecutivo, que hizo réplica de las denuncias del mandatario sobre un plan para matarlo.

“Mataron al loco Gaitán. Mataron al Loco Galán. Mataron al loco Pardo Leal. Mataron al loco Pizarro. Mataron al loco Bernardo Jaramillo. Mataron al loco Álvaro Gómez. Ahora quieren matar a #PetroEstáLoco. RT Ya lo han intentado. Fui testigo del atentado en Cúcuta, no me LOCOntaron…”, comentó Bolívar en su perfil de X, lo que causó no solo la respuesta de Gómez Martínez, sino también de otros políticos y contradictores de Gobierno.

La dura respuesta de Enrique Gómez a Gustavo Bolívar

En su cuenta en esta red social, el titular de esta colectividad calificó como “irrespetuosas” las declaraciones dadas por Bolívar y dejó en claro que, a diferencia de su tío, que fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, Petro sí empuñó las armas contra la población, al recordarle su militancia en el extinto grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, más conocido como el M-19.

“Descarado e irrespetuoso Gustavo Bolívar al comparar a una persona que decidió matar a sus compatriotas por pensar diferente con un mártir de la democracia como Álvaro Gómez. A diferencia de Petro, Álvaro jamás confluyó con la corrupción o llamó a desconocer la Constitución. Respete”, expresó el abogado y político bogotano, que se ha declarado en oposición al actual mandato y de sus iniciativas en el Congreso.

Es válido recordar que Gómez Hurtado fue uno de los copresidentes de la Asamblea Constituyente que le dio origen a una nueva Carta Magna en julio de 1991, junto a Horacio Serpa Uribe, del partido Liberal, y Antonio Navarro Wolf, en ese entonces representante del partido Alianza Democrática M-19, surgido tras la desmovilización de la organización insurgente, en 1990. Justamente de la que hizo parte Petro, uno de los beneficiados con este acuerdo de paz.

Es por ello que la molestia en sus herederos no se hizo esperar. Todo esto, tras las afirmaciones del primer mandatario, que habló de un plan que conoció la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acerca de un plan que se estaría gestando para acabar con su vida: que consistiría en utilizar un camión que estaría cargado de explosivos, los cuales serían activados a su paso.

“(...) Entonces ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre”, expresó el presidente desde la Asamblea Nacional Popular, que se llevó a cabo el sábado 14 de septiembre en la sede de la Universidad Nacional. En afirmaciones que, como era de imaginarse, no pasaron desapercibidas ni por los medios de comunicación ni por sus contradictores, que lo conminaron a presentar pruebas de estas versiones.

“Se los voy a decir: con el billete compraron dos volquetas (...) Una ya debió haber entrado. La idea que tienen es llenar una volqueta con dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerlo volar a mi paso. Ese es el operativo de la muerte”, remarcó Petro.