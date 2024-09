Conmovedor: perro persiguió la ambulancia en la que era trasladado su amo en Villa de Leyva hasta que los paramédicos lo dejaron subir

Luego de que los paramédicos decidieran trasladar a su propietario, Toño salió corriendo tras la ambulancia - crédito @Martilicious619 / X

Toño es un criollito que se ganó el amor de los colombianos en la plataforma X, luego de que el boyacense Martín o @Martilicious619 lo grabara persiguiendo la ambulancia en la que era trasladado de urgencia su cuidador, Alejandro, con quien vive desde hace unos años en Tunja.

De acuerdo con la descripción que acompaña el video, el perro Toño estuvo corriendo tras la ambulancia durante al menos veinte cuadras, en las que Martín no solo captó lo ocurrido, sino también se aseguró de que no se perdiera en el casco urbano de este municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“¡Qué divino! Estaba en Villa de Leyva e iba para Tunja y vi a este perrito. Como veinte cuadras atrás salió a correr detrás de la ambulancia, creo que llevan al dueño porque no se les despegó. Menos mal se dieron cuenta y lo dejaron subir. Amo la lealtad de los perritos”.

Gracias a su perseverancia, pudo acompañar a Alejandro - crédito @Martilicious619 / X

Según habitantes del municipio, Toño es una mascota obediente y calmada, pero al ver que Alejandro dejaba su propiedad a bordo de la ambulancia, aprovechó que la puerta estaba abierta y decidió perseguirlo para asegurarse de que estuviera bien.

En el camino, Martín fue un aliado brillante, pues estuvo sonando el claxon y haciendo cambios de luces, hasta que el conductor de la ambulancia notó que el perro iba detrás.

Alejandro les explicó que se trataba de su fiel compañero y, al abrir la puerta y revisar su placa, lograron corroborarlo. Entonces le permitieron abordar y de esta manera evitar que se extraviara.

Su gesto, cunado menos conmovedor, no pasó desapercibido en las redes sociales, en donde otros ciudadanos se mostraron satisfechos con la reacción de los paramédicos y pidieron conocer más información sobre el paradero de Toño, tan prtonto como su cuidador se encuentre en casa:

“No nos merecemos la lealtad y bondad de los perros”, “Qué hermoso gesto. No se imaginan el apoyo emocional que puede brindar un perro”, “Son tan fieles”, “Bien por los paramédicos”, “La inocencia y fidelidad de los animalitos es muestra de que los humano llegamos a ser tan insensibles con el prójimo”, “Primera llorada del día”, “A diferencia de otros, este perro tiene humanidad y sentido común”, “Muy lindo gesto el de los paramédicos dejar subir al amigo más fiel del ser humano”, “Belleza de paramédicos. Me encanta que no fueran indiferentes ante la angustia del peludito. Ojalá su cuidador se encuentre recuperado y de regreso en casa al lado de su fiel compañero”.

Paciente en estado terminal se despide de su perro en clínica de Manizales

La madre del joven agradeció al personal médico por permitirle despedirse de su mejor amigo - crédito @PlataformaALTO / X

El personal médico de la Clínica Ospedale, en Manizales, cumplió el último deseo de un paciente en estado terminal al permitir que su mascota, un perro de avanzada edad, ingresara al centro médico para despedirse de su dueño. El emotivo momento tuvo lugar el domingo 4 de agosto y fue registrado en una serie de fotografías que circularon en redes sociales, conmoviendo a los usuarios.

De acuerdo con Plataforma Alto, el joven paciente padecía una enfermedad grave que lo dejó postrado y en cuidados continuos en la clínica. Acompañado por su familia, el perro llegó al centro asistencial para estar junto a su dueño en sus últimos momentos.

En sus agradecimientos también habló del trato en el piso 3 de la clínica - crédito @PlataformaALTO / X

“El pasado fin de semana, médicos de la Clínica Ospedale de Manizales permitieron que un paciente en estado terminal pudiera despedirse de su querido perrito, el cual lo acompañó durante sus últimos años de vida. Este acto demostró la empatía, dedicación y humanidad del personal del hospital”, indicó la publicación que generó reacciones entre los cuidadores de mascotas.

Elizabeth Garzón, madre del joven, agradeció en un comunicado al personal médico por permitir la despedida. “Agradezco a la Clínica Ospedale de Manizales que le dio la oportunidad a mi hijo de despedirse de su mascota. Igualmente doy infinitas gracias al personal médico del piso 3 por la atención y cuidados para mi hijo, sin duda alguna hoy puedo dar testimonio de que es una de las mejores clínicas en la ciudad de Manizales”, señaló.