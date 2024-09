Jorge Alfredo Vargas presumió que también fue invitado a ‘la boda del año’ entre Gabriela Tafur y Esteban Santos

Jorge Alfredo Vargas asitió con su esposa Inés María Zabaraín al matrimonio de Gabriela Tafur y Esteban Santos - crédito @inesmariazabarain y @gabrielatafur/Instagram

La catalogada ‘boda del año’ que selló el compromiso entre la ex Señorita Colombia Gabriela Tafur y Esteban Santos, hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos, continúa generando tendencia días después de su ceremonia, pues, poco a poco, se han ido conociendo nuevos detalles de lo que fue la gran celebración.

Además, de que los invitados han comenzado a publicar imágenes de lo que fue uno de los eventos más registrados de lo que va corrido del 2024, ya que este matrimonio reunió tanto al jet set criollo como a las personalidades de la política y, algunas estrellas de la televisión colombiana como Manolo Cardona, esposo de Valeria Santos, prima del novio.

Algunos de los famosos que desfilaron por la hacienda La Manuelitas, monumento histórico elegido para la ceremonia y la fiesta, fueron Natalia Jerez, cuñada de Esteban; Maleja Restrepo, prima hermana de la novia; y Taliana Vargas, primera dama de la ciudad de Cali y esposa de uno de los herederos del ingenio azucarero en el que tuvo lugar el matrimonio, Alejandro Éder.

Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín en la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos - crédito @inesmariazabarain/Instagram

Dentro de la exclusiva lista de 528 invitados también estuvieron los nombres de los presentadores Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín, amigos personales de los padres de los novios.

La pareja de esposos se robó varios halagos en redes sociales por su impecable look, además de que Jorge dentro del festejo cumplió el sueño de uno de los asistentes al evento. Pues el influencer Juan David Morales Carranza, mejor conocido en el mundo digital como JuanDa, no desaprovechó el encuentro con el también locutor de Voz Populi para crear contenido a su lado.

“Siempre lucen radiantes en todo”, “linda pareja, mucha clase, buen gusto y glamur, ejemplares”, “mi admiración para ustedes como familia y como profesionales, que Dios les siga bendiciendo”, “los más elegantes”, “les luce mi Cali ve”, “la pareja más elegante de la noche”, “Gracias por ser los tremendos seres humanos que son, admiración, respeto y mucho ejemplo de su parte”, “nunca decepcionan, siempre impresionan”, son algunos de los elogios que recibió la pareja.

¿Cuál fue el sueño que le cumplió Jorge Alfredo Vargas a JuanDa?

La considerada ‘boda del año’ aparte de reunir a las familias Santos Tafur, también sirvió de punto de encuentro para que varias celebridades tanto de la pantalla chica como de las redes sociales se conocieran en persona, tal fue el caso del creador de contenido que compartió con sus seguidores la emotiva historia.

Jorge Alfredo cumplió sueño del creador de contenido JuanDa en la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos v

“Esto es muy irreal. Estoy haciendo la fila del baño y estoy viendo al señor que presenta noticias todos los días. Estoy que voy y le pregunto por la bolsa de valores. Voy a ver si avanzando la noche le puedo pedir una foto. Mi mamá se va a morir”, mencionó en una de sus historias el generador de contenido, dejando al descubierto la admiración en su familia por el también director del espacio Voz Populi, de Blu Radio.

Como era de esperarse el influencer no dejó pasar esta oportunidad y logró tomarse una foto con Vargas, cumpliendo así un sueño. La imagen la dedicó a su madre. “El señor de las noticias. Mami, esto es para tí”. El presentador también compartió la imagen junto a JuanDa.

Por otra parte, el creador de contenido sorprendió a su público al revelar la curiosa forma en la que resultó siendo invitado al matrimonio de la exreina colombiana y el hijos del expresidente Juan Manuel Santos.

Gabriela Tafur y Esteban Santos se casaron en la Hacienda La Manuelita, lugar que inspiró a Jorge Isaac para escribir su obra literaria La María - crédito @360groupcolombia/Instagram

“Pasó algo muy extraño. Me dijeron como: ay, me acompañas a un matrimonio. Y yo, bueno. Y ahorita que me da ganas de decir: oye, pero ¿quién se va a casar? No, unos amigos. Y yo, ¿qué amigos? Los amigos de este, es como, un hijo de un expresidente y una Miss Universo”, comentó Juanda al revelar que estaría en el anunciado evento.