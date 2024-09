David Vélez, dueño de NuBank, lamentó los problemas insoportables que tiene como multimillonario

David Vélez, el segundo colombiano más rico, también está en la conferencia de los titanes de la industria tecnológica y mediática - crédito Reuters

El empresario colombiano David Vélez consolidó el modelo de banco digital con Nubank, una fintech que en la actualidad tiene más de 100 millones de usuarios distribuidos en Brasil, México y Colombia. Este logró superar dicha barrera en los once años desde su creación, cuando reportó ingresos históricos en el primer trimestre de 2024.

La idea de crear un banco 100% digital surgió tras enfrentarse a un revés laboral en Brasil. Vélez había pasado dos años en ese país preparando la apertura de una sucursal para la empresa donde trabajaba, pero justo el día de su cumpleaños, su jefe canceló el proyecto. Este incidente fue el catalizador que lo llevó a independizarse y a lanzarse al emprendimiento a pesar de las dificultades de operar en un país con un idioma que aún no dominaba, el portugués.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Vélez, que pasó su infancia en Costa Rica para escapar de la violencia en Colombia, logró el respaldo financiero necesario de su anterior empresa y encontró en Cristina Junqueira una socia clave para llevar adelante su visión de un banco digital, alejado de la complejidad del sistema financiero tradicional.

La sede principal de NuBank queda en Brasil - crédito Paulo Whitaker

Nubank, cuya sede se encuentra en São Paulo, Brasil, ofrece servicios como tarjetas de crédito, cuentas bancarias digitales y seguros de vida.

En diciembre de 2021, esta salió a bolsa e incrementó de manera considerable la riqueza de Vélez, que posee el 20% del banco junto con su esposa a través del holding Rua California. Según una presentación de febrero de 2024, esta participación contribuye de manera significativa a la fortuna que tiene y que, según Bloomberg, se estima en USD14.000 millones, con lo que se posiciona en el puesto 150 del índice global de multimillonarios.

Problemas que trae la riqueza

En una entrevista con Cambio, Vélez destacó que la principal motivación que tiene para trabajar reside en el impacto social de su modelo de negocio, que busca bancarizar a las personas que aún guardan su dinero “debajo del colchón”. A pesar de los logros, el empresario admitió que la riqueza también acarrea problemas, como posibles conflictos familiares y preocupaciones de seguridad que limitan su libertad y movilidad.

De izquierda a derecha: Luis Carlos Sarmiento Angulo, David Vélez, Jaime Gilisnki y Beatriz Dávila de Santo Domingo: los personajes más ricos de Colombia - crédito Colprensa

“Creo que trae, potencialmente, riñas y peleas familiares. Se han visto muchísimas familias donde el dinero lo ha destruido todo. Esperemos que eso no pase. Ese es uno de los problemas que potencialmente puede traer”, dijo. Según él, las disputas familiares derivadas de la riqueza son una preocupación constante.

Además, puntualizó que otro problema asociado a tener grandes sumas de dinero es que “siempre hay un problema de seguridad asociado a eso. No me puedo mover tan libremente como quisiera”. Esta falta de movilidad no solo afecta a su rutina diaria, sino también a su capacidad para residir y viajar con tranquilidad en distintos países, agregó.

Sin embargo, no todo son desventajas. Vélez reconoció que la riqueza también ofrece numerosas oportunidades.

La fortuna de David Vélez está estimada en USD14.000 millones - crédito Edwin Montesinos Nolasco/AFP

Expresó al medio que “la riqueza abre grandes posibilidades. Creo que trae más posibilidades que problemas, si uno la utiliza de manera adecuada”. La perspectiva destaca el contraste entre los desafíos y los beneficios de ser multimillonario, lo que refleja una visión equilibrada sobre el impacto del dinero en su vida.

El secreto de NuBank

Antes de ser uno de los hombres más ricos de Colombia, Vélez, formado como ingeniero en la Universidad de Stanford y con un máster en administración de empresas de la misma institución, previamente superó a nombres prominentes como Jaime Gilinski y Luis Carlos Sarmiento Angulo con una fortuna de USD11.600 millones. Este patrimonio lo convirtió en el hombre más rico de Colombia en su momento.

El trasfondo de Nubank y su enfoque en transformar el panorama financiero a través de la tecnología y la accesibilidad financiera ha marcado un cambio significativo en la región, consolidándose como una de las fintechs líderes en América Latina.