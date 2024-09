Hombre capturado en Barrios Unidos luego de intentar robar a una mujer, la víctima fue arrastradas varias cuadras por el vehículo

El hombre de 59 años robo a su victima y la arrastro varios metros con su vehículo - crédito Mebog

La Policía Metropolitana de Bogotá informó sobre la captura de un hombre de 59 años de edad luego de cometer un hurto a una mujer en el barrio San Miguel de la localidad de Barrios Unidos.

La diligencia se realizó luego de que el sujeto cometiera el delito, y bajo la modalidad de raponazo le hurtó el celular a la mujer y se dio a la fuga. Con lo que no contaba el delincuente es que la afectada por no dejarse robar se iba a colgar a la ventana del automóvil en el que se transportaba siendo arrastrada por varias cuadras, tal como lo corroboran videos de las cámaras de seguridad de la zona.

Mujer fue arrastrada por delincuente por no dejarse robar en Bogotá - crédito Mebog

Gracias a la ayuda de la comunidad y a la Policía lograron interceptar al individuo varias cuadras adelante, a la altura de la carrera 30 con calle 67. Allí se captura al hombre y se realiza la recuperación del del celular avaluado en aproximadamente 4 millones de pesos.

El mayor Carlos Cely comandante estación de Policía de Barrios Unidos ratificó el compromiso con la ciudadanía y la inseguridad mitigando los delitos como el robo: “siempre la estación de policía de barrios Unidos trabaja en buscar la reducción de los delitos en la localidad y garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana de todos los habitantes”

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para realizar los procedimientos correspondientes.

Vosero de la estación de policía de Barrios unidos entrego el parte de la captura del delincuente - crédito policía Metropolitana de Bogotá

El pasado mes de junio, la Presidencia de la República entregó un informe en el que el presidente Gustavo Petro daba un balance de seguridad en Colombia en lo corrido de este 2024.

Delitos como el homicidio, las riñas y muertes han disminuido, contradiciendo la percepción de la ciudadanía que teme por su seguridad al movilizarse por la capital del país. Se ha reducido el homicidio en un 3,9%. 17 de los 32 departamentos tienen una reducción de homicidios, disminuyó la riña en 7,9%, y las muertes por atraco bajaron en 32,9%.

Bogotá trabaja de manera intensa para mejorar la seguridad en sus 20 localidades, uniendo esfuerzos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Policía Nacional y la Rama Judicial. Según las instituciones involucradas, esta colaboración busca reducir los focos de inseguridad, fomentar el desarrollo económico y mantener la capital como un epicentro de oportunidades laborales y empresariales.

De acuerdo con la Presidencia de la Republica aseguró que varios delitos han reducido en el país - crédito Colprensa

La Cámara de Comercio de Bogotá informó que la alianza entre los sectores empresariales y las fuerzas del orden jugará un papel crucial para fortalecer la economía local y crear un entorno empresarial sólido y seguro. A través de esta iniciativa, se espera que los empresarios y emprendedores de Bogotá encuentren un espacio propicio para sus actividades, lo que no solo beneficiará a la ciudad, sino también al desarrollo general del país.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros Polanco señaló: “Una luz, una bombilla en un parque, cerca de su negocio, que se dañe. Ahí hay que generar esa voz de alerta para que efectivamente se pueda a través de las empresas públicas arreglar ese tipo de cosas que parecen tan sencillas pero que generan dificultad para los empresarios. El delincuente a donde llega? A donde hay oscuridad. Por eso, desde la Cámara de Comercio haremos visible esa problemática”.

Así mismo resaltó el trabajo mancomunado que se debe realizar con los medios de comunicación para entregar una información certera que recibe toda la ciudadanía: “El solo hecho de que usted diga que en Bogotá están secuestrando extranjeros, pues todos los extranjeros no querrán llegar a Bogotá. No es ocultar las verdades, sino mirar cómo manejamos la verdad y no afectar la economía del país”.