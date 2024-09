Gremio de transportadores afirma que no permitirán que hagan política con ellos: “Que se vayan bajando de ese bus”

El gremio de los transportadores paralizó varias vías del país - crédito Leonardo Castro/Colprensa

Luego de cuatro días de cese de actividades, en la madrugada del 6 de septiembre el gremio de transportadores y el Gobierno nacional llegaron a un consenso que puso punto final a los bloqueos de las vías en el país.

A pesar de que el aumento en el precio del Acpm era el objetivo principal del paro, las conversaciones con los ministros de Hacienda, Transporte, Minas y Trabajo también permitieron que los camioneros emitieran su preocupación por otras problemáticas que se registran en el gremio.

De esta forma, además del aumento en el precio del diésel, que será de $800 pesos en dos alzas, también se acordaron 14 puntos que serán trabajados por el Gobierno nacional, teniendo en cuenta que del cumplimiento de ellos dependerá que se permita llegar a la cifra que busca el Ministerio de Hacienda sobre el valor comercial del Acpm.

Es por ello por lo que, en diálogo con Infobae Colombia, el presidente de la Asamblea Nacional de Transportadores, Alejandro Quiroga, explicó cómo comenzarán las mesas de trabajo y lo que espera el gremio del Estado de ahora en adelante.

Transportadores y Gobierno nacional llegaron a un acuerdo en la madrugada del 6 de septiembre - crédito @MinTransporteCo/X

En primer lugar, Quiroga destacó que es deber del gremio agradecer la disposición que ha tenido el Gobierno nacional en estos momentos, destacando que, a diferencia de otros mandatarios, en esta ocasión sí incluyeron a los pequeños transportadores y no solo a los empresarios.

“Resaltar que el gobierno hizo de las cosas transparentes, en anteriores gobiernos no nos habían dejado transmitir, pienso que eso hay que reconocerlo, que el presidente en los puntos que puso, lee las necesidades de las bases, el gobierno entendió que hay que tener consensos antes de tomar decisiones”.

Sin embargo, también criticó al mandatario por la forma en que intento volver algo político el paro, asegurando que esto fue aprovechado por otros sectores para ponerlos de un lugar u otro.

“Han politizado el paro, esto no es paro de empresas, varios trataron de politizarlo, incluyendo al gobierno, pero esto es un paro de transportadores, no de políticos, no somos políticos, manejamos política, pero desde el sector. Nos vimos en medio de dos bandos, cuando este paro no lo hicieron ellos”, declaró Quiroga.

Sobre este conflicto de intereses que se generó en el contexto político, el presidente de la asamblea afirmó que ellos no hacen parte de ningún partido y que ahora están preparando un grupo de transportadores para que los representen en la mesa de trabajo con el Gobierno nacional.

“Nosotros no estamos contra Petro o a favor de Petro, son los hechos, nosotros no nos vamos a prestar para el juego de ningún bando, que se vayan bajando de ese bus”.

El bloque de las vías generó escasez de alimentos en varias zonas del país - crédito Colprensa

Quiroga afirmó que el paro sirvió para que el pueblo colombiano conociera que no solo el precio del combustible molesta a los transportadores, sino también otros factores que esperan sean mejorados.

“Ya había una costumbre de guardar silencio y el presidente tomar decisiones, pero que las cosas hay que conversarlas con el pueblo colombiano. Hay una serie de puntos, quedo claro que hay anomalías en la industria y eso golpea la economía, en la medida que se generen buenas prácticas y se cumpla la ley, vamos a dejar de tener la anarquía que hay en el transporte”.

Uno de ellos es el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SiceTAC), que determina el precio real que deberían ganar por cada viaje, lo que ha generado discordia con los generadores de carga que, según Quiroga, “tienen intereses particulares”.

“El cumplimiento del Sicetac, es obligatorio, pero no lo cumplen desde las generadoras de la carga y las empresas, un logro es que se definió unas mesas que mejoren el sector, hay que construir con las mayorías, no con las minorías que tienen intereses. Lo que pasa es que si tienen mil conductores, ellos van a tratar de defender su oficio porque son formales, son flotas propias”.

Por último, el presidente de la Asamblea Nacional de Transportadores afirmó que el 1 de diciembre esperan que todos los puntos del acuerdo estén cubiertos, de lo contrario no permitirán que se registre una nueva alza en el precio del Acpm, asegurando que “muchos de los puntos ya se han trabajado, pero no había la voluntad política de trabajarlos”.