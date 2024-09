En cuidados intensivos paciente que no pudo recibir la diálisis por los bloqueos en el Cesar

El paro de camioneros completa cuatro días - crédito EFE

El paro de camioneros cumple su cuarto día y los bloqueos continúan en varias zonas del país. Esa alteración del orden público ha generado graves afectaciones para la ciudadanía en general y los sectores económicos, pero también para personas con enfermedades graves que han quedado atrapadas en medio de la protesta.

Ese es el caso de un paciente de Barranquilla, identificado como Jefferson Cuesta Ramos y afiliado a la EPS Mutual Ser, que atraviesa un viacrucis desde que quedó frenado en el Cesar y no pudo recibir la diálisis que deben hacer cada dos días.

Jefferson, de 40 años, se encontraba de regreso a su ciudad natal después de un viaje de trabajo a Ibagué cuando quedó atrapado en el sur del Cesar, de acuerdo con la información revelada por la emisora Blu Radio.

El incidente ocurrió mientras se desplazaba en un bus de servicio público que quedó atorado, debido a un bloqueo que establecieron los camioneros en las manifestaciones que se adelantan en esa zona del país.

Durante un día y medio, el paciente barranquillero permaneció en el bloqueo sin acceso a comida ni bebida, hasta que sus condiciones de salud se agravaron por la falta del tratamiento.

Finalmente, su situación empeoró con el paso de las horas, hasta que colapsó. El hombre tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro de salud ubicado en Aguachica, Cesar, la población más cercana al punto donde se registró el bloqueo en el que quedó atrapado. Sin embargo, según el reporte de la emisora, allí no le hicieron el procedimiento de diálisis por no tener convenio con la EPS de Cuesta Ramos.

El paciente tuvo que ser trasladado de urgencia a Aguachica - crédito Daniel Garzón/Zuma Press

“Mi cuerpo colapsó y está pidiendo diálisis, no puedo respirar y se me hincharon las piernas. He pasado por dos clínicas y ninguna tiene convenio con la EPS Mutual Ser, así que no me han podido dialisar”, expresó Jefferson en una conversación con el medio mencionado anteriormente.

La salud de Jefferson empeoró y fue trasladado a cuidados intensivos

Luego de la entrevista mencionada, el paciente fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin descartarse su posible transferencia a otro centro médico que tenga convenio con su EPS, aunque este traslado podría también verse afectado por los bloqueos.

Jefferson debía retornar a Barranquilla el pasado lunes 2 de septiembre para someterse a su rutina de diálisis, un tratamiento que recibe día por medio, pero las restricciones de movilidad alteraron su regreso, complicando su condición. Hasta ahora, no ha podido recibir ninguna sesión de diálisis por la semana debido a la prolongación de los bloqueos.

El hombre fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La problemática no solo afecta a Jefferson Cuesta Ramos, sino a muchos otros pacientes que dependen del acceso regular y puntual a tratamientos médicos vitales.

Paro de camioneros en Colombia

La Policía Nacional de Colombia informó el jueves 5 de septiembre que ya hay 107 bloqueos permanentes en las vías nacionales por el paro de transportadores.

Según el balance que emitió la institución, diversos municipios presentan interrupciones en su movilidad lo cual complica la situación en al menos 153 municipios de 21 departamentos afectados por el paro que entró en su quinta jornada.

En las principales ciudades del país, como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, la movilidad se ha visto duramente comprometida debido al bloqueo de las principales vías de acceso. Este estado ha llevado al colapso de los sistemas de transporte público en varias de estas áreas, obligando a los ciudadanos a desplazarse a pie durante largas horas para llegar a sus trabajos y hogares.

El impacto económico también ha sido significativo. Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), estimó que las pérdidas monetarias ascienden a unos 300 millones de dólares diarios, afectando gravemente la realización de actividades comerciales.

Los transportadores llevan cuatro días en manifestaciones - crédito Getty

La escasez de alimentos se ha convertido en un problema grave, ya que miles de toneladas de comida se encuentran estancadas en las carreteras. Estos productos no han podido llegar a los centros de abastecimiento, lo cual ha agravado las pérdidas económicas debido a la descomposición de alimentos y ha forzado a los transportadores a vender las cargas directamente en los puntos de concentración.

Las razones detrás de estas movilizaciones son múltiples, siendo una de las principales el incremento en el precio del Acpm (diésel). Los camioneros han mantenido reuniones y negociaciones con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo, aunque hasta el momento no se ha logrado un consenso que permita poner fin al paro.