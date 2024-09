Actor de ‘Las muñecas de la mafia’ confesó que lo engañaron con una hija que no era suya: “Es más que cacho, es un tema fuerte”

Gary Forero habló de su pasado sentimental y el engaño que vivió - crédito @garyforeroart/IG

El actor y modelo Gary Forero, conocido por su participación en las producciones Chica vampiro, Los medallistas y Las muñecas de la mafia, ha sorprendido a sus seguidores con una revelación sobre su vida personal.

En una reciente entrevista para el programa Diva Rebeca, Forero compartió una experiencia que fue profundamente dolorosa para él y que vivió en el pasado. Un hecho que había mantenido en silencio, pero que ahora decidió sacar a la luz.

Durante la entrevista, Forero relató cómo durante tres años creyó ser el padre de una niña que, finalmente, descubrió que no era suya. Una declaración que causó todo tipo de reacciones entre los internautas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El actor Gary Forero reveló que fue papá de una niña por tres años y era mentira - crédito @garyforeroart/IG

“Tuve una hija que no era mía durante tres años. Eso es más que cachos. Es un tema que es muy fuerte. Yo fui papá durante tres años”, empezó confesando Forero.

En ese momento la entrevistadora lo interrumpe, “O sea, se la metieron”, y le pregunta si fue por cuestión de que su expareja le aseguró que era de él, y Gary afirmó: “Claro. Era mía la niña y yo fui papá durante tres años”.

Sin embargo, su relación tuvo un giro inesperado y a raíz de varios acontecimientos que estaban ocurriendo entre los dos, el actor tomó la decisión de buscar la verdad detrás de algunos asuntos, y fue cuando se enteró de que la menor no era suya.

“Entonces, a los tres años, ya por situaciones que no me aguantaba, la convivencia y el trato con esa persona, le hago prueba de ADN a escondidas. Y me sale la prueba de ADN negativa. Yo no era el papá”, reveló el actor Gary Forero, dejando a muchos conmovidos y sorprendidos por la magnitud de la situación.

Actor Gary Forero reveló que fue papá por tres años de una niña que se enteró de que no era suya - crédito soyomarvazquez/IG

El actor continuó narrando el impacto que este descubrimiento tuvo en su vida emocional, explicando que lo más difícil no fue la traición en sí, sino el vínculo que había formado con la niña durante esos tres años.

“Ya no es un tema ni siquiera de cachos, porque ya los cachos no importaban, ni que sí se fue con otro, no. Ahora el tema era lo que se sentía por la niña porque durante tres años construyes una relación en donde yo era papá soltero. Yo me llevaba a la niña al apartamento y yo a ella la peinaba, le hacía colitas y todo el cuento”, explicó el actor, mientras el periodista Omar Vásquez en su personaje de ‘Rebeca’ no paraba de hacer gestos de sorpresa y tristeza.

“Esa fue una tusa que me duró año y medio porque apareció el verdadero papá y esa historia tuvo su otro desenlace y se fueron como debería ser. Duré año y medio llorando por esa tusa”, añadió Forero, visiblemente afectado al recordar esos momentos.

Las declaraciones de Forero han generado una ola de reacciones divididas en las redes sociales, muchos de sus seguidores han expresado su apoyo y admiración por la fortaleza con la que ha enfrentado esta dolorosa experiencia. La historia también ha abierto un espacio de reflexión y de creación de hipótesis sobre el fondo de la historia. Pero además, hubo personas que se refirieron a la posibilidad de que hubiera luchado por la pequeña y pidiera la custodia, ya que fue él quien la ayudó a criar.

“¿Qué, qué? Yo no dejo una niña de 3 años, así sea del man más magnate del mundo”, “¿Se necesita de un papel para ser papá? No lo sabía”, “El amor de un padre a una hija no necesita ser demostrado por una prueba de ADN”, “Nadie tiene por qué vivir engañado, ella debió decir la verdad, es la decisión de él. Eso no puede ser impuesto”, “Si ve que no solo hay hombres malos”, “Qué historia tan fuerte”, son algunos de los comentarios en la publicación del clip.

Gary Forero desata opiniones divididas por hija que pensó que era de él por tres años - crédito @garyforeroart/IG

Actualmente, Gary Forero es pareja de la actriz Liliana González, y juntos han demostrado ser una de las parejas más admiradas en la farándula colombiana por la estabilidad y el amor que proyectan. A pesar de las pruebas del pasado, Forero ha logrado encontrar nuevamente la felicidad y continúa brillando tanto en su vida personal como profesional.