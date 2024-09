La historia de Epa Colombia sobre cómo fue su primera vez y qué tuvo que ver Diana Celis en ese proceso

Epa Colombia volvió a mencionar la polémica separación que tuvo con Diana Celis y recordó un momento en especial que vivió con ella - crédito @epa_colombia y @diana.celis5/IG

En una reciente entrevista para el programa Los enredados, un espacio digital exclusivo de Caracol Televisión, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, habló abiertamente sobre su vida personal, incluyendo su tumultuosa relación con la futbolista Diana Celis y los eventos que llevaron a la polémica separación.

La empresaria de keratinas no se guardó nada y volvió a mencionar los momentos más difíciles que enfrentó en su vida amorosa, como también recordó el tema de su primera vez, cómo la vivió y con quién fue, con el objetivo de aclarar algunas situaciones al respecto.

Durante la entrevista, Epa Colombia abordó el tema de la infidelidad de Diana Celis con Liana Salazar, futbolista que en ese entonces también estaba jugando en Independiente Santa Fe. Según Barrera, fue Salazar quien empezó a buscar a Celis y eventualmente se generó un distanciamiento entre ella y Diana a raíz de lo mismo.

“La muchacha molestaba mucho a Diana y ella me decía: ‘Es que tú nunca me hablas por WhatsApp, nunca me respondes’ y yo: ‘No, por lo que me la paso trabajando, pero siempre nos vemos acá en la casa para que nos contemos, pues el día’, hablábamos del vivir, de lo que ella hacía de entrenamiento y yo en mi empresa”, dijo Epa Colombia en la entrevista.

Además, explicó que la traición ocurrió entre 2020 y 2021 y la descubrió por medio de unos mensajes comprometedores entre Celis y Salazar que ella misma vio.

Este distanciamiento, impulsado por la constante presencia de Liana Salazar en la vida de Celis, terminó por afectar profundamente la relación entre la influenciadora y la futbolista. A pesar de sus esfuerzos por mantener la relación a flote, el desgaste fue inevitable, y finalmente, la pareja decidió tomar caminos separados.

La entrevista también tocó otros aspectos de la vida de Daneidy Barrera, incluyendo su relación actual con Karol Samantha. Sin embargo, su relato sobre la infidelidad, el deterioro de su relación con la jugadora y el tema de que ella fue su primera vez, capturó la atención de los seguidores.

En el pódcast, la creadora de contenido retomó su confesión de que Diana fue la primera persona en todo aspecto, ya que fue su primer amor y también su primera vez íntima.

Aunque es una declaración que ya había hecho hace un par de años, en esta oportunidad Epa Colombia lo mencionó porque quería aclarar que ella fue su primera vez y, según sus declaraciones, habría sido bajo una amenaza.

“Diana me dijo: ‘Si tú no estás conmigo, no estás con otra persona’”, reveló influenciadora.

En el 2023, Barrera Rojas contó en Tropicana que desde que era una niña siente gusto por las mujeres y que esto fue motivo de conflicto en su familia, porque su madre no lo tomó de buena manera e incluso aún le resulta difícil aceptarlo.

A los 18 años se fue a vivir con la primera pareja que tuvo y la única experiencia íntima que había tenido hasta ese momento era haberse besado con una mujer.

“Fue a mi casa y nada, perdí la virginidad con ella y con ella duré 6 años”, fueron las palabras que dijo ese día Epa Colombia. Esta mujer es Diana Celis, y la primera persona a la que se refirió es Karol Samantha, su actual novia.

Cómo perdió la virginidad Epa Colombia con Diana Celis

En la entrevista que tuvo Epa con ‘Juanpis González’ dio más detalles del encuentro que tuvo con la jugadora de fútbol e indicó:

“Yo perdí mi virginidad con Diana. Amiga porque yo les voy a decir la verdad. Vea les cuento, cuando estaba pequeña mi mamá hacía jeans y ahora los cositos de colocar los hilos son plásticos, pero antes eran metálicos y yo estaba sentada rematándole unos pantalones y, una amiga de mi mamá me empujó, yo tenía 7 años, entonces claro cuando me empujó, yo me corrí y me dañó todo el clítoris, completamente. Mi mamá me llevó al médico, en El Tunal, y tenía dos opciones, operarme o dejarme así, y como no teníamos nada, pues mi mamá dijo que me dejaran así. Yo quedé con un trauma y no he podido estar con un hombre porque me imagino el dolor con un pene. Entonces estuve con Diana”, confesó en el show la influenciadora bogotana.

“Yo tenía 18 años y yo: ‘Ay, nada que pierdo la virginidad’. Hasta que yo hice entrenamiento deportivo y yo veía a Diana tipo niño porque la veía jugando fútbol y todo, entonces nos empezamos a gustar, y ya, ella me dijo que cómo sería y yo le dije que bueno. Entonces perdí la virginidad con Diana”, fue la historia que reveló Epa Colombia en la entrevista con Alejandro Riaño en su personaje de ‘Juanpis’.