Álvaro Uribe respondió a Gustavo Petro y su “apatía”: cuestionó falta de diálogo con Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón

En un nuevo capítulo de las fuertes diferencias con el presidente de la República, Gustavo Petro, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez se pronunció el domingo 1 de septiembre de 2024 frente a la negativa del jefe de Estado de visitar las obras 4G que se llevan a cabo en el departamento de Antioquia, en medio de la polémica por el futuro de intervenciones como el Túnel del Toyo y la vía al Mar.

El expresidente, que gobernó el país entre 2002 y 2010, reiteró su invitación a que el primer mandatario recorra las obras en mención, que busca cumplir un viejo anhelo de los antioqueños: conectar a Medellín con el Urabá, la única región del departamento que tiene acceso al océano. Todo esto, ante la controversia de que de parte del Gobierno nacional no se asuma la financiación del 50% restante de la obra.

“He hablado con el presidente Petro. Él no está de acuerdo conmigo y yo he tenido muchos desencuentros con él. Hemos conversado francamente, pero respetuosamente ¿Por qué él no tiene un diálogo aquí con el gobernador?, ¿por qué no visita esta obra?, ¿por qué no visita, con el doctor Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y con el gerente de Empresas Públicas, Hidroituango?”, expresó Uribe.

Y sacó pecho por la obra de infraestructura que puso a funcionar la mencionada represa, pues ante el riesgo de un apagón será, según el ex jefe de Estado, la que permitirá solventar una crisis en ese sentido. Lo hizo como una especie de paralelo para destacar la importancia de las intervenciones que se adelantan en esta región del país; con el apoyo de la empresa privada y la iniciativa de sus gobernantes.

“¿Por qué no abren un diálogo sobre eso? Y sobre todo los proyectos que ha tenido Antioquia en esa materia. Creo que se necesita. Y por ejemplo Hidroituango ha sido un gran generador de empleo y aportante de conocimiento a la economía. A todos los auxiliares de la ingeniería; etcétera”, agregó Uribe que, si bien recalcó que son partido de oposición, dejó en claro que lo harán “con argumentos”.

La polémica por la terminación del Túnel del Toyo

Aunque trató de bajarle la temperatura a la discusión con su interlocutor, dejó ver las diferencias que sigue generando este asunto: que, según se conoció, tiene un desfase de $650.000 millones para que se finalice el tramo a cargo del Estado. Mientras que la parte correspondiente al distrito de Medellín y al departamento ya llega por el 94%, por lo que, si no hay dinero, continuarían iniciativas como la “vaca”.

Cabe destacar que el expresidente Uribe había propuesto que Petro, en compañía del gobernador de los antioqueños, Andrés Julián Rendón, visitara las obras para constatar el avance; luego de que el mandatario regional, en un discurso emitido el 26 de agosto, mostrara su preocupación por lo que, a su juicio, podría convertirse en un “elefante blanco” si no se buscan alternativas de financiación.

“Hombre, si las obras de Antioquia están prácticamente todas terminadas. Pero la educación sigue descendiendo y el hambre aumenta”, expresó Petro en su perfil de X, luego de que se hiciera pública la invitación hecha por el líder del Centro Democrático: principal aliado político del gobernador Rendón y el alcalde Gutiérrez, en el inicio de esta serie de pronunciamientos entre ambos políticos.

Uribe, en su declaración, dejó en claro cómo en cuatro oportunidades se ha sentado con Petro, según él, a “escucharlo”. Y recordó que, “tal vez”, alcanzaron en alguna de esas oportunidades un acuerdo en su lectura, “se debería mejorar”, que se dio en el tema agropecuario. Porque en otros asuntos de interés nacional han sido más las diferencias entre ambos en su forma de ver al país.