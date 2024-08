Joven tomó arriesgada decisión, dejó su trabajo y su carrera para vivir su sueño

Mujer hace una reflexión sobre perseguir los sueños - crédito @_lajulss/TikTok

Algunas personas centran su vida en una carrera o en un trabajo que nunca les ha dado la satisfacción que esperan en sus vidas, se dejan guiar simplemente por prejuicios sociales, por un esquema que les dicta pasar los días de una manera que para la comunidad es aceptada, siendo así un impedimento para perseguir los sueños.

El Instituto Europeo de Psicología Positiva sostiene que perseguir un sueño con realismo le puede ayudar a las personas a agregar un sentido especial para sus vidas, y poner manos a la obra, algo que siempre han querido, que les puede llevar al éxito, además de garantizar la felicidad.

Para ello es indispensable que las personas tomen decisiones que las hagan sentir más satisfechas con sus vidas, contribuyendo así al desarrollo personal, potenciando conocimientos y habilidades que les permitirá alcanzar el bienestar.

Por medio de un video de TikTok, Juliana Ramírez, una creadora de contenido, decidió contar su historia para inspirar a sus seguidores a perseguir sus sueños, pues esta mujer dejó atrás su carrera de Veterinaria para empezar su proyecto personal.

“La vida no se acaba por empezar de cero a los veinticinco años, estoy en primer semestre de la universidad, decidí volver a empezar de cero por seguir un sueño. Sí, con gente mucho menor que yo, con un montón de miedos en la cabeza, inseguridades, pero con el corazón lleno de esperanza”, inició en el video.

La mujer agregó que aunque las personas tengan más años, pueden comenzar esa vida que tanto han soñado en cualquier instante, pues tiene un mayor impacto el no hacer lo que verdaderamente se quiere por miedo a lo que pensarán los demás.

“La vida se acaba cuando decides no cumplir tus sueños por el miedo, ahí ya estás muerto. Bueno, ahora estudio Medicina, ¿por qué no lo había hecho antes?, no tenía que pasar antes y ya está. Aquí estoy para decirte que la vida no se acaba por empezar de cero, como me han dicho siempre mis papás: ‘el tiempo pasa, hagas o no hagas las cosas’, mejor hacerlas, ¿no?”, concluyó la creadora de contenido en su video.

La reflexión de Juliana generó diversos comentarios mostrando el apoyo de los usuarios a las palabras de esta mujer que hoy en día se encuentra en proceso de cumplir los objetivos que desde pequeña ha deseado.

“La medicina humana y veterinaria es demasiado parecida en las básicas, ánimo y pa’ lante” y “Ve a cumplir tus sueños y tus metas, no vivas del que dirán. Posdata, no mires la hora en un reloj ajeno”, son algunos de los comentarios más destacados.

Por otro lado, varias personas aprovecharon el video para contar sus experiencias de vida. “Tengo 32, soy comunicador social, estoy terminando mi maestría y el otro año empezaré a estudiar música”, “Tuve compañeros con 50-60 años en la universidad, nunca es tarde” y “Tengo 28 años, soy ingeniera biomédica y estoy en séptimo semestre de medicina, estoy cumpliendo mi sueño”, se lee.

José Luis Izquierdo, conferencista y humorista español, en una charla del ciclo Aprendemos Juntos 2030, plataforma con contenidos inspiradores del BBVA, habló sobre la importancia de no quedarse con las ganas de hacer algo en la vida.

“Creo que es muy importante tener una lista de sueños y cosas que quieras hacer, que de verdad te apetezcan, que te llamen la atención, que te hagan levantarte por la mañana. De eso se trata la vida: de tener pequeñas ilusiones y la mayoría de las ilusiones es seguir teniendo ilusiones”, dijo el humorista, más conocido como Mago More.