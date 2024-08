Fue hallada con vida la abogada de la Línea 123, Carolina Serrano Tejada, luego de estar tres días desaparecida

La abogada de la Línea 123 Agencia Mujer fue reportada como desaparecida desde las 9:00 p. m. el pasado miércoles - crédito Secretaría de las Mujeres de Medellín

La abogada Carolina Serrano Tejada fue hallada con vida, luego de varios días de búsqueda, pues había sido reportada como desaparecida desde el miércoles 28 de agosto de 2024.

En este caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió la buena noticia por medio de su cuenta en X, donde expresó: “Carolina apareció con vida y se encuentra bien. Estamos en articulación con las autoridades para acompañarla y apoyarla. Gracias a todos por su solidaridad y a los organismos por las labores de búsqueda”.

En lo que va de 2024, ya son 31 las personas que están desaparecidas en Medellín, de acuerdo con los más recientes reportes oficiales. La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín ha encabezado la búsqueda de estas personas, desarrollando labores en conjunto con la Policía, la Fiscalía y otros organismos de control.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió la buena noticia por medio de su cuenta en X - crédito @FicoGutierrez

Cabe destacar que, desde la Secretaría de las Mujeres de Medellín, su jefa, Valeria Molina, había lanzado la alerta de desaparición al no tener noticias de ella después de que se dirigiera a su casa en el barrio El Rodeo, suroccidente de la ciudad. El último rastro conocido fue su vehículo, visto en el puente de la Madre Laura, al parecer en dirección hacia Aranjuez.

La abogada de la Línea 123 Agencia Mujer fue reportada como desaparecida desde las 9:00 p. m. el pasado miércoles, cuando se supo que se movilizaba cerca del Puente de la Madre Laura. Desde ese momento se había perdido todo contacto con la funcionaria, por lo que las autoridades iniciaron en ese instante la búsqueda.

Más de 2.000 menores de edad han sido reportados desaparecidos en Bogotá en 2024

La familia de Yesika Katherine López Cuéllar, de 14 años, sigue en su búsqueda, después de que desapareciera el 3 de mayo de 2024. Su madre, Luisa Cuellar, sospecha de un hombre desconocido, identificado como Elkier Mejía, con el que su hija de se encontró, supuestamente, para ponerse un piercing en la lengua.

“Yo digo que este hombre se la llevó, porque Yesika no es de las niñas que sale, no toma licor, no tiene muchas amigas”, aseguró la mujer, en conversación con la agencia AFP.

La menor de edad es uno de los miles de niñas, niños y adolescentes que han sido reportados como desaparecidos en Bogotá. Según las autoridades, consultadas por la agencia, ya se han registrado 2.213 casos en la capital colombiana en lo corrido de 2024. En 2023, fueron documentados más de 3.400 casos.

Yesika Katherine López Cuellar se habría encontrado con un hombre para ponerse un piercing - crédito cortesía

Según el subintendente de la Sijín Luis Alejandro González, los casos de personas cuyo paradero se desconoce y que tienen menos de 18 años es del 65%. Además, explicó a la agencia que buena parte de los casos de niñas, están involucrados “novios” que son mayores de edad.

La funcionaria Diana Ramírez explicó que por lo menos el 80% de quienes desaparecen, regresan a sus hogares en cinco días, aproximadamente. El resto de los casos se complican porque se trata de situaciones en las que las personas se van voluntariamente. Además, los más afectados por esta problemática suelen ser quienes viven en condiciones de pobreza.

Para reportar a alguna persona desaparecida no es necesario esperar a que hayan pasado 72 horas. Se puede hacer de manera inmediata dirigiéndose a las instalaciones de Medicina Legal. Todo queda documentado en el Sistema de Información Red de Cadáveres y Personas Desaparecidas (Sirdec).

La persona también debe pasar por el Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación para que se le asigne un investigador que empiece con las labores de indagación y búsqueda.