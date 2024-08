Extraño mensaje en que les prometían un bono de $30.000 causó alerta entre los usuarios de Daviplata: “Esa comunicación no era para ustedes”, explicó Davivienda

Una notificación equivocada sobre un bono de $30.000 desató el descontento de usuarios que no podían acceder a sus cuentas. Davivienda ofreció alternativas temporales para mitigar los inconvenientes - crédito Luisa González / Reuters

La aplicación de pagos móviles Daviplata experimenta serios problemas luego de que miles de usuarios recibieran de manera inesperada un mensaje anunciando un falso bono de $30.000.

Este incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde del jueves 29 de agosto, lo que generó confusión y una caída inmediata del servicio.

Daviplata, una billetera digital de Davivienda, emitió un mensaje que decía: “Cumplió con su reto de compras y ganó un bono de $30.000, abra su aplicación y siga las instrucciones”.

Sin embargo, al intentar acceder a la aplicación para reclamar el supuesto bono, los usuarios encontraron continuos mensajes de error y no pudieron ingresar, según confirmaron los mismos usuarios, que frustrados, compartieron su experiencia en redes sociales.

Este fue el mensaje que recibieron varios usuarios de DaviPlata - crédito captura de pantalla X

El equipo técnico de Davivienda se apresuró a aclarar la situación: la notificación del supuesto bono fue un error y que solo estaba destinada a clientes inscritos que cumplían ciertos requisitos estipulados en los términos y condiciones.

Frente a la caída del sistema, la entidad bancaria aseguró estar trabajando para resolver las fallas lo más pronto posible. Mientras tanto, recomendaron a los clientes realizar depósitos a través de su red de corresponsales y gestionar retiros utilizando la página web de Daviplata o la opción de ayuda en la plataforma.

El problema técnico parece estar relacionado con errores en el backend de la aplicación, como lo sugieren los mensajes de error registrados por los usuarios en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter).

Algunos de estos mensajes incluían textos técnicos como “java.lang.IllegalStateException: Expected BEGIN_OBJECT but was STRING at line 1 column 1 path $”, lo que apunta a posibles fallas en la estructura de datos internos de la aplicación.

Este es el otro mensaje que recibieron varios usuarios de Daviplata, en donde la app se justificaba el error - captura de pantalla X

Las reacciones de los usuarios fueron variadas, desde la frustración por no poder acceder a sus fondos hasta la preocupación por problemas de seguridad. Algunos usuarios, en redes sociales, manifestaron temor ante la posibilidad de que el mensaje de bono fuera parte de una campaña de phishing para robar datos personales.

Para gestionar la crisis y mitigar el impacto negativo, Davivienda ofreció varias alternativas de atención y soporte a sus clientes. A través de un comunicado, insistieron en que la funcionalidad de otras opciones para depósitos y retiros sigue operativa mientras se resuelve el problema en DaviPlata.

El inconveniente con DaviPlata subraya la importancia de la estabilidad y seguridad en las aplicaciones financieras, especialmente en un momento en que cada vez más usuarios dependen de estas herramientas para gestionar sus finanzas cotidianas. Este incidente también enfatiza la necesidad de una respuesta rápida y clara por parte de las instituciones financieras para evitar la pérdida de confianza de los usuarios.

Banco Davivienda afronta masiva caída de servicio en plataforma Daviplata desde julio

El Banco Davivienda enfrenta dificultades técnicas con su servicio de Daviplata desde el 30 de julio de 2024, según confirmó la entidad financiera.

La entidad bancaria aseguró que estan trabajando para solucionar el problema en el menor tiempo posible - crédito @Daviplata/X

Esta situación ha afectado a miles de usuarios que han experimentado intermitencias, especialmente al intentar ingresar a la aplicación móvil. Daviplata es uno de los servicios más utilizados para realizar transacciones financieras en Colombia, y la interrupción ha generado numerosas quejas de los usuarios en las redes sociales.

El portal Downdetector, que monitorea el funcionamiento de servicios en línea, reportó que el 82% de las afectaciones están relacionadas con el acceso a la aplicación móvil, mientras que el 15% corresponden a fallas en el acceso web.

En respuesta a estas dificultades, el Banco Davivienda aseguró que su equipo está trabajando para resolver los problemas lo más pronto posible e hizo un llamado para que los usuarios tengan paciencia. “Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo en el menor tiempo posible. Agradecemos su comprensión”, confirmó la entidad en un comunicado.

En su cuenta oficial de X, antes Twitter, el banco instó a los usuarios afectados a contactar con la entidad para recibir la asesoría necesaria. Además, recomendó utilizar otras vías para acceder a su dinero, como la red de corresponsales para realizar depósitos, y les sugirió ingresar a la página web para que los asesores puedan ayudarlos a hacer retiros y gestionar transacciones desde cualquier lugar del país.