Siguen las reacciones a la prohibición a las transmisiones del Consejo de ministros: “No lo vamos a permitir”

El alto tribunal, a través de un fallo de tutela, dispuso que las instancias de deliberación que sean transmitidas podrán difundirse únicamente por canales públicos - crédito Ministerio de Minas - @VickyDavilaH / X - Colprensa

El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una orden que prohíbe al presidente Gustavo Petro transmitir los Consejos de ministros a través de canales de televisión privados, locales, regionales y comunitarios.

Según informó la Sección Tercera del alto tribunal, esta práctica vulnera el derecho fundamental a la información, al limitar la pluralidad informativa que debe garantizarse a los ciudadanos. La decisión, tomada recientemente, establece que esta medida aplica sin importar el horario en que se realicen dichas transmisiones.

De acuerdo con el fallo, el Consejo de Estado instruyó al presidente, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a abstenerse de reincidir en esta práctica.

En palabras del tribunal, “no se transmitan más los consejos de ministros a través de canales privados de televisión, del canal Uno, ni en los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta”.

La transmisión de los consejos de ministros fue una iniciativa del gobierno nacional para acercar a la ciudadanía los balances y desafíos de cada cartera - crédito Joel González/Presidencia

Las reacciones del sector político

Ante la decisión del alto tribunal, los políticos de diferentes sectores no tardaron en reaccionar a la decisión del Consejo de Estado, en donde se encontraron opiniones diversas del tema.

El primero en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, que desde su cuenta de X con una ilustración de su rostro en la que tiene una venda en la boca y en ella el logo del Consejo de Estado, imagen acompañada de la descripción: “Los asuntos públicos son públicos. La democracia es el debate público, no lo censuren”.

El presidente aseguró que se trata de un acto de censura - crédito @petrogustavo / X

La reacción del mandatario desató otras opiniones como la del ministro del interior, Armando Benedetti, que también desde su cuenta de X se mostró en contra de la decisión del alto tribunal.

“No puede ser que por una ciudadana que apague el televisor, o por otra que le gusta ver una novela, se le niegue el derecho a millones de colombianos de enterarse de la verdad verdadera que se emite en el Consejo de Ministros”, escribió Benedetti.

Además, en una publicación posterior añadió: “No se alegren tanto. La decisión de no transmitir los consejos de ministros será impugnada. Una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995″.

El ministro del interior aseguró que la decisión no permite que millones de colombianos conozcan la verdad de lo que está pasando en Colombia - crédito @AABenedetti / X

Como respuesta a las palabras del ministro del interior, la senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal escribió: “Hoy, Petro, Benedetti y sus congresistas arremeten furiosos contra el Consejo de Estado por la decisión de limitar el uso abusivo de las transmisiones de consejos de ministros, bajo el argumento de que se está ocultando “la verdad” sobre lo que ocurre en el gobierno".

Como parte del mensaje de la senadora a Bendedetti, aseguro que los colombianos están a la espera de algunas respuestas por supuestos casos irregulares en medio del Gobierno Petro. “Les interesa tanto la verdad? Entonces, ¿por qué no le cuentan al país qué fue realmente el Pacto de la Picota? ¿Qué pasó con los $15 mil millones que mencionó Benedetti? ¿Cuál es el problema de adicción del que habló María Jimena Duzán en relación con Petro? ¿Y cuál es el vínculo con los dineros entregados por alias ‘Papá Pitufo’?“, añadió.

La senadora criticó la postura de Benedetti y Petro - crédito @MariaFdaCabal / X

Otra en reaccionar a la decisión del Consejo de Estado fue la representante a la cámara, María Fernanda Carrascal, que desde su cuenta de X lamentó que la difusión del gabinete de ministros fuera limitada.

“El gobierno, encabeza del presidente, estaba haciendo una labor loable en aras de la transparencia y de la pedagogía pública al transmitir estos consejos de ministros. Se trataba de una propuesta nunca antes vista de rendición de cuentas ante la ciudadanía y de compromiso del gabinete de cara a todo el pueblo colombiano”, dijo la representante.

Por otro lado, la senadora Paloma Valencia también aprovechó el momento para reaccionar a las palabras del presidente y asegurar que la decisión del Consejo de Estado no responde a un caso de censura.

“Está bastante confundido sobre lo que es la censura. Usted puede publicar en el canal institucional, en sus redes. Lo que no puede pretender es ser hegemónico en los medios de comunicación como un tirano”, escribió Paloma en su cuenta de X.

La precandidata presidencial agradeció a los magistrados del Consejo de Estado - crédito @VickyDavilaH / X

La periodista y ahora precandidata presidencial Vicky Dávila compartió un video en donde agradece a los magistrados por tomar la decisión de prohibirle trasmitir el Consejo de Ministros por los canales privados.

“Gracias al Consejo de Estado por tutelar la pluralidad informativa, por defender la democracia. Aquí sí tenemos instituciones y no vamos a ser como Venezuela, no vamos a permitirlo y no vamos a permitir que Petro actúe como Chávez”, dijo Dávila.