Mr. Taxes le respondió a exdirector de la Dian quien se quejó de declaración de renta: defendió la reforma tributaria de 2022

El ministro Luis Carlos Reyes destacó que la reforma tributaria de 2022 no aumentó el impuesto de renta para asalariados con ingresos menores a 10 salarios mínimos

Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), señaló los desafíos y dificultades que enfrenta para hacer su declaración de renta en Colombia.

El exfuncionario resalta que la carga impositiva es desproporcionada para las personas asalariadas, quienes soportan una mayor presión fiscal en comparación con las grandes empresas que, según él, representan el verdadero problema tributario del país.

Ante esta queja de exfuncionario, el actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, también conocido como Mr. Taxes, defendió en su cuenta de X la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro del 2022.

Durante la entrevista concedida a La FM, Ortega reveló que tuvo que recurrir a múltiples entidades financieras para ampliar sus líneas de crédito con el objetivo de cumplir con sus obligaciones fiscales, acumulando así una deuda de cincuenta millones de pesos exclusivamente para el pago de impuestos.

El exdirector señaló que los asalariados son los más perjudicados por un sistema fiscal que no permite deducir costos relacionados con su trabajo, como los gastos en salud, pensión y educación, los cuales, en su situación particular, ascendieron a aproximadamente doscientos millones de pesos.

“Yo tuve que rogarle a todos los bancos que me ampliaran el cupo. Eso me generó una deuda de 50 millones de pesos para poder pagar los impuestos. Ellos decidieron que los impuestos en Colombia los vamos a pagar los asalariados, y no nos permiten descontar lo que cuesta ser una persona natural asalariada. En mi caso, tuve que pagar entre salud, pensión y universidades unos 200 millones de pesos”, comentó Ortega en la charla.

En respuesta a lo anterior, Mr. Taxes aclaró que la reforma tributaria de 2022 no incrementó el impuesto de renta para los asalariados con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos, una medida que afecta al 99% de los colombianos. Además, indicó que el impuesto de renta se redujo para aquellos que tienen 2 o más dependientes y perciben menos de 10 SMMLV.

“La reforma tributaria de 2022 no subió el impuesto de renta de asalariados con ingresos de menos de 10 salarios mínimos. El 99% de los colombianos ganan menos de 10 salarios mínimos. Es más: el impuesto de renta bajó para quienes tienen 2+ dependientes y ganan menos de 10 SMMLV”, aclaró el ministro del Gobierno de Gustavo Petro por medio de su cuenta de X.

Luis Carlos Reyes dijo que la reforma tributaria de 2022 no subió el impuesto a asalariados con ingresos de menos de 10 salarios mínimos

Además, Ortega en la entrevista antes nombrada mencionó que este escenario incita a muchas personas a buscar mejores oportunidades en el extranjero. “Eso va a llevar a la gente a buscar oportunidades en otro país porque ser asalariado en Colombia no vale la pena”, comentó el exdirector de la Dian.

En ese sentido también comentó que: “La persona natural tiene una gran cantidad de beneficios, mientras que la sociedad tiene responsabilidades limitadas. Es absurdo. En Colombia hay una dimensión del patrimonio cuando la persona es muy adinerada, pero esas personas pagan muy pocos impuestos porque todo lo dejan en cabeza de la sociedad”.

El exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, también ha tenido complicaciones con el pago de la renta

