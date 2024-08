Lorelei Tarón contó qué la enamoró realmente de Falcao: “Tiene un corazón muy noble”

Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao García contó la razón por la que sus cinco hijos son polacos - crédito @loreleitaron/Instagram

Una de las parejas más queridas y envidiadas del mundo del entretenimiento, es la conformada por Radamel Falcao García y Lorelei Tarón, que llegaron a Colombia en julio de 2024. El Tigre fue convocado para formar parte de la nómina de Millonarios, el equipo bogotano en el que el delantero central siempre soñó con jugar.

Junto a él llegaron sus hijos y su esposa Lorelei Tarón, que acaparó de inmediato la atención de parte de los medios de comunicación del país, pues a los pocos días de haber llegado a territorio cafetero ya contaba con un empleo. Sin embargo, pocos conocen la historia de amor detrás de la pareja, compuesta por un futbolista de primera división y una cantante de música cristiana, dos mundos para algunos opuestos.

La esposa del 'Tigre' aseguró que uno de los puntos a favor del futbolista era la misma fe que profesaban - crédito @cristinaestupinan/Instagram

Recientemente, la argentina estuvo como invitada al programa de Cristina Estupiñán, Sinceramente Cris, en el que contó algunos detalles de su vida sentimental, profesional y los proyectos en los que está trabajando en este momento. En medio de la conversación, la periodista quiso saber un poco más sobre cómo se dio el primer acercamiento y cómo terminaron enamorándose Tarón y Falcao.

De acuerdo con la cantante, se enamoró del Tigre por varios motivos, uno de esos, el que compartieran la misma fe cristiana que los acercó de inmediato en sus primeros encuentros. Y agregó: “Me enamoré de él por su vida, por su corazón, porque tiene un corazón muy noble … Pero claro, él estaba en un ambiente que no es al que yo estaba acostumbrada, que es el mundo del fútbol, uno ve cosas que tal vez que en otro lado no lo ves”.

Qué más tiene enamorada a Lorelei Tarón

La cantante argentina así lo dio a conocer en sus redes sociales - crédito @loreleitaron/Instagram

La argentina confesó en un reciente video qué es lo que más la tiene enamorada de Colombia y son sus paisajes. Así lo plasmó en una publicación en la que se ve disfrutando de un recorrido por los hermosos paisajes que ofrece nuestro país, acompañada de sus hijos, que también tuvieron la oportunidad de interactuar con algunos animales en el campo.

“Estos paisajes de Colombia y su naturaleza me enamoran más y más ❤️🥰 y lo que me falta por conocer! 🥰🇨🇴”, fue el texto con el que Lorelei acompañó la publicación en su cuenta de Instagram, en la que se le ve bastante entusiasmada con el recorrido.

Qué recuerda de sus primeros encuentros con Falcao García

En entrevista con la periodista Sara Bello, la esposa del Tigre aseguró que el proceso de conocerse con el futbolista ha sido largo, como si se tratara de una aventura de nunca acabar. Asimismo, aseguró que fue el hombre que siempre soñó, por lo que entre sus peticiones a Dios siempre estaba encontrar alguien amoroso, dedicado a su familia y sus hijos; sin embargo, no esperaba encontrarlo de la mano de un futbolista, ya que en su natal argentina no estaba bien visto este tipo de relaciones.

Lorelei Tarón y su esposo Falcao García llevan 12 años casados - crédito @falcao/Instagram

“Nos conocimos en una iglesia y cuando lo conocí me parecía un chico lindo, pero no más. A mí realmente no me interesaba porque era futbolista y en Argentina no estaban tan bien vistos los jugadores (...) Sin embargo, lo empecé a conocer y me empecé a enamorar”, recordó. Y sin dejar pasar por alto, recordó que las primeras citas fueron con los futbolistas del River Plate, cada uno estaba con sus parejas.

Finalmente, aseguró que no conocía nada de fútbol cuando empezó a salir con el colombiano y agregó que no ve todos los partidos, pero sí veo todos en los que juega su esposo.