Hipopótamos de Pablo Escobar hacen “peaje” a conductores en Antioquia: piden comida para dejar pasar

Hipopótamos hacen peaje a carros en Doradal - crédito emisarioinformarivo/Instagram

Un grupo de hipopótamos, descendientes de los animales que Pablo Escobar introdujo en Colombia en la década de 1980, ha protagonizado una escena inusual en una carretera de Doradal, en Antioquia.

Según se ve en un video difundido en redes sociales, estos animales comenzaron a bloquear el paso de los vehículos, exigiendo comida a los conductores como una especie de “peaje” para permitirles continuar su camino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que los hipopótamos se instalaron en plena vía, lo que generó tanto sorpresa como preocupación entre los habitantes y conductores que transitan por la zona.

De hecho, la interacción entre los animales y las personas, aunque llamativa, despertó el debate sobre los riesgos que implica alimentar a estas especies, consideradas potencialmente peligrosas debido a su tamaño y comportamiento impredecible.

La escena generó decenas de comentarios en redes sociales, donde internautas tomaron con gracia la situación, incluso llegando a burlarse de las personas que les dieron comida: “Hipopótonto”, “😂😂😂😂😂 🦛🦛🦛 qué tal en Suiza y perderse esto😂😂😂”, “jajajaja la gente igual es comica en vez de tirarle la comida en la boca se la tiran la calle jajajaja mamita”, “Todos morirán”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

El capo, más de 30 años después de su muerte, es señalado por una de las problemáticas más fuertes en Antioquia - crédito Jesús Avilés/ Infobae

El origen de estos hipopótamos se remonta a la época en que Pablo Escobar, exjefe del cartel de Medellín, trajo varios ejemplares a su famosa Hacienda Nápoles, ubicada en zona rural de Doradal.

Inicialmente, los animales formaban parte de un zoológico privado que el narcotraficante había construido en su propiedad. Sin embargo, tras la muerte de Escobar en 1993 y el abandono de la hacienda, los hipopótamos quedaron en libertad y comenzaron a reproducirse sin control.

Actualmente, se estima que la población de estos animales ha crecido significativamente, convirtiéndose en una de las mayores colonias de hipopótamos fuera de África. De hecho, este fenómeno ha generado un impacto ambiental considerable en la región, ya que los hipopótamos son una especie invasora que altera los ecosistemas locales y representa un desafío para las autoridades ambientales.

El hipopótamo abrió su boca para recibir la comida - crédito emisarioinformativo/ Instagram

Además, los especialistas advierten que alimentar a estos animales puede alterar aún más su comportamiento natural, haciéndolos más dependientes de los humanos y dificultando los esfuerzos para controlar su población. La presencia de los hipopótamos en áreas habitadas también plantea desafíos logísticos y económicos para las autoridades, que deben equilibrar la seguridad de las personas con la necesidad de proteger el medio ambiente.

Tal es la magnitud de la situación en Doradal que no existen precedentes de una población de hipopótamos tan numerosa fuera de su hábitat natural en África.

Por años, las autoridades han designado a los hipopótamos como una especie invasora en el país - crédito Colprensa

A pesar de los esfuerzos por controlar la expansión de los hipopótamos, su número sigue creciendo, lo que ha llevado a las autoridades a implementar diversas estrategias para manejar la situación. Estas incluyen la esterilización de algunos ejemplares y la reubicación de otros, aunque estas medidas han resultado costosas y difíciles de ejecutar debido al tamaño y la fuerza de los animales.

Frente a ello, es importante añadir que esta no representa la primera vez que estos ejemplares aparecen en carreteras del país.

Decenas de hipopótamos han sido vistos en carreteras del país

Por ejemplo, en octubre de 2024, un hipopótamo adulto fue visto paseándose por la vía, como “Pedro por su casa”.

Los machos de la especie pueden medir hasta cinco metros - crédito @ColombiaOscura / X

“No, esos a uno no lo atacan... aquí no son bravos”, se escucha decir a la persona que realizó la grabación, aunque no podría estar más equivocada. El hipopótamo es conocido “por sus enormes dientes, su naturaleza agresiva y el mito de que sudan sangre”, de acuerdo con la revista National Geographic.

Además, son extremadamente territoriales y “sus fuertes mandíbulas pueden abrirse 180 grados, para dar una mordedura que es casi tres veces más fuerte que la de un león. Un mordisco de hipopótamo puede partir un cuerpo humano por la mitad”.