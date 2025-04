Dumek Turbay pidió a Petro que cumpla y haga que el Estado asuma deuda de energía en la Costa: “Nos vieron cara de pendejos”

El alcalde Dumek Turbay aseguró que la solución de la problemática de altos costos de energía en la Costa está "en manos" del presidente Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas/EFE y Presidencia

Los habitantes de la costa Caribe llevan años quejándose ante las autoridades por el precio que están pagando por acceder al servicio de energía. De acuerdo con lo reportado en marzo de 2024 por El Colombiano, los recibos de la luz de algunos ciudadanos han llegado a triplicar o cuadruplicar lo que paga una persona del mismo estrato, pero que vive en otras zonas del país.

Los datos indican que, para marzo de 2024, las personas de estrato 1 de la costa llegaron a pagar más de $100.000 por el servicio, mientras que los habitantes de Medellín (Antioquia) del mismo estrato, por ejemplo, solo pagaron un poco más de $34.000. Por otro lado, los ciudadanos de estrato 4 de la Costa pagaron más de $400.000 por la factura de la luz, mientras que las personas del mismo estrato en la capital antioqueña pagaron un poco más de $140.000.

Ante la situación, el presidente Gustavo Petro explicó en su momento que el elevado costo del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe obedece a una deuda que los ciudadanos estarían pagando en sus facturas. Dicha deuda tendría origen en la administración del expresidente Iván Duque.

En la región Caribe colombiana los ciudadanos han pagado costos muy elevados por el servicio de energía eléctrica, que han triplicado los valores normales - crédito @Dumek_Turbay/X

Las críticas de Dumek Turbay: “Eso es paja”

El alcalde de Cartagena (Bolívar), Dumek Turbay, se refirió a la problemática, que, pese a los intentos por solucionarla, sigue presente, desmejorando la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. De acuerdo con el mandatario local, se han hecho afirmaciones equivocadas, con las que pretenden adjudicar la responsabilidad de la situación a la población.

“Ese cuentecito de que no pagamos eso es paja. Ese cuentecito de que todo el mundo se roba la energía, tampoco es cierto. Entonces la gente, el ciudadano, lo que quiere es pagar lo que consume”, precisó en El Debate de la revista Semana.

El alcalde Dumek Turbay aseguró que es falso que no se esté pagando por el servicio de energía - crédito @dumek_turbay / Instagram

Asimismo, criticó los argumentos que han utilizado al momento de consultar sobre las razones por las cuales se mantiene la problemática en la Costa, como, por ejemplo, que hay problemas con los cobros, con la opción tarifaria y con la ilegalidad en el consumo de la energía. “Es decir, nos vieron cara de pendejos realmente y nos están cobrando lo que nosotros no hemos consumido. Entonces, ya no más injusticia, ya no más atropello”, añadió.

En consecuencia, afirmó que “la solución está en las manos del presidente” Gustavo Petro, refiriéndose específicamente a la propuesta de que el Estado asuma el compromiso de pago de la deuda que hoy aqueja a los usuarios. La iniciativa fue dada a conocer a la opinión pública en mayo de 2024 por el exministro de Minas y Energía Andrés Camacho.

Pese a que la estrategia quedó planteada, según denunció el alcalde de Cartagena, hasta el momento no se ha efectuado, por lo que solicitó al primer mandatario tomar cumplir con su palabra.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, pidió que el Estado asuma la deuda de energía - crédito Colprensa

“Si han subsidiado la gasolina, si han subsidiado empresas, si salvaron a los bancos cuando hubo crisis financiera, el Estado tiene que comprar la deuda famosa que le quieren poner a pagar a la gente. Y listo, es sencillo, el Estado toma la decisión política, compra la deuda”, explicó.

No obstante, de acuerdo con Petro, ahora mismo no sería posible que el Estado se haga cargo de la deuda que quedó de la administración anterior. Pues, al parecer, la iniciativa estaba proyectada con dineros que el Gobierno recaudaría por medio de la ley de financiamiento (reforma tributaria) que se hundió en diciembre de 2024 por decisión de las comisiones económicas del Senado y la Cámara.

En proyecto tenía como fin recolectar parte de los recursos que hacían falta para completar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025. Sin embargo, fue archivado en el Congreso.

“Claro que presentamos el proyecto de ley para hacer pública la deuda de los usuarios con las empresas de energía (…). Pero, ustedes, los parlamentarios uribistas, junto con los conservadores de Cepeda, la sabotearon y hundieron al hundir el proyecto de ley de financiamiento del estado. Por golpear al gobierno golpearon su propio pueblo de manera ignominiosa”, aclaró.

Gustavo Petro explicó por qué el Estado no ha asumido la deuda en el servicio de energía en la Costa Caribe - crédito @petrogustavo/X