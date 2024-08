Chris Carpentier confesó algunas verdades de ‘Masterchef’: “Fui muy bravo muchas veces con algunos”

Chris Carpentier reveló detalles de su participación en el programa - crédito @claudiabahamon / Instagram

Desde que inicio la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2024, los televidentes y algunos internautas han compartido su sentir por la ausencia del chef Chris Carpentier, quien estuvo presente en las últimas 3 temporadas del programa de cocina y en donde logró ganarse la admiración y el cariño de los concursantes y los fans del programa.

Durante su participación, se destacó por ser uno de los jurados más exigentes, pero además por enseñarles algunos trucos de cocina a los famosos. Sin embargo, pese a su buen desempeño como jurado del programa, decidió no volver a la última temporada, según él, para crecer en otros ámbitos, por lo que fue reemplazado con la nueva jurada mexicana Adria Marina.

Luego de casi un año de haber terminado su última temporada en el programa, Chris Carpentier habló en una entrevista para El Espectador y reveló algunos detalles de su participación en el programa. Además de revelar que por el respeto que le tiene a la cocina, les pedía cada vez más a los concursantes, dijo: “No sé si fui bravo, pero sí fui exigente. Soy muy exigente y apasionado con las cosas que amo, entonces pido que la gente que está a ese lado y que se mete en mi mundo las viva y respete”.

El chef chileno también aseguró que una de sus características más fuertes dentro del programa fue hacer que las personas se conectaran con él para poder enseñarles. “Una de mis características en MasterChef fue poderles enseñar, porque aun siendo un programa de televisión y entretenimiento o un reality, yo siempre traté de llevarlo más al mundo de la cocina, y mi idea era que todos los que salieran de allí tuvieran una relación distinta con la cocina”, dijo.

Chris aseguró que, debido a eso, algunas personas lo consideraron como una persona brava. Además, recalcó que nunca compartió que algunas personas usaran MasterChef como una tarima para hacerse famosos, pues según él, la idea del programa es destacar algunas tradiciones culinarias. “Por eso parezco bravo, porque si hay alguien que quiere ir al programa a hacer farándula o a creer que se va a hacer más famoso con eso, lo siento, pero eso no va conmigo, conmigo no convive, por eso fui bravo muchas veces”.

Estas declaraciones del chef chileno dejaron algunas dudas entre los internautas, que quieren saber a qué famosos con ansias de fama se refiere en la entrevista para El Espectador.

El chef aseguró que solo tiene agradecimientos a todas las personas que estuvieron en el proceso de MasterChef Colombia. “Gracias, gracias totales como lo diría Cerati, esa sería mi frase para cerrar todo, no tengo nada más que agradecerle, porque aprendí, crecí, me emocioné, me enojé, conocí gente maravillosa, conocí países, me puse quedar en Colombia, o sea, esto es una gran parte de mi vida, y aunque no esté en la nueva temporada, siguen siendo mi familia”.

Chris Carpentier habló del éxito de la disciplina

El famoso chef aseguró que la disciplina ha sido ese ingrediente que le ha puesto a su vida para poder lograr grandes cosas durante su camino como experto en la cocina. “Yo soy muy disciplinado en el día a día, en todo, incluso me cuesta desvestirme de la disciplina, del rigor, del esfuerzo. Incluso terminé a los 33 con una parálisis completa en el cuerpo, por eso, porque fui una persona educada en el rigor de la disciplina y en el respeto”.

Carpentier señaló que desde muy pequeño se ha destacado por su esfuerzo en cada una de las tareas que le ha puesto la vida, incluido convertirse en uno de los mejores chefs en Latinoamérica. Además, asegura que eso se debe a que no tiene conocimiento para trabajar de otra forma.

“Yo creo que hay que renunciar a muchas cosas para obtener otras, hay que renunciar al diablito de la envidia, hay que renunciar a la falta de empatía y, sobre todo, decirle adiós a esos pensamientos que te hacen creer que tu verdad es la única, eso se tiene que ir”, añadió el chileno.