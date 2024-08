Marcela Gallego reveló momento incómodo que vivió con una vestuarista por culpa de un tapete: “Se enverriondó”

Marcela Gallego es recordada por su participación en la novela El man es Germán, producción en la que representó a Doña Graciela - crédito cortesía Canal RCN

La reconocida actriz Marcela Gallego, recordada por los colombianos por su participación en la novela El man es Germán, producción en la que representó a Doña Graciela, estuvo en el ojo público por su paso por el reality MasterChef Celebrity 2024, del que salió de manera temprana, pero en el que cautivó a las audiencias. En conversación con Impresentables de LOS4, reveló detalles de su debut en el programa, pero también fue más allá y se refirió a los gajes de su oficio.

En su trabajo, caracterizado por largos rodajes y la socialización con colegas e integrantes del personal de logística de los sets de grabación, ha tenido algunos percances y situaciones incómodas. “Es que es muy estresante. Imagínese usted un grupo de 40 personas, 12 horas diarias, todo el tiempo juntas, de lunes a sábado; eso es muy... o sea, eso es una prueba”, relató la actriz.

En la entrevista, mencionó lo ocurrido con una vestuarista con la que tuvo un inconveniente ocasionado por “un tapete”. Pues, todos se encontraban en una casa antigua de madera, donde debían cambiarse de ropa en un sitio estrecho, cuyo suelo tenía astillas y, además, estaba “cochino”. En consecuencia, Gallego pidió que pusieran un tapete en el lugar para que los actores pudieran cambiarse sin problemas.

La petición no cayó nada bien. “Se enverriondó, y yo también. Pero entonces yo no le dije nada a ella de frente, entonces fue excelente porque yo fui y le dije al de maquillaje: ‘¿Cómo le parece? Entonces uno no tiene derecho a pedir un tapete’, y la otra estaba oyendo”, contó entre risas.

Finalmente, su solicitud de poner un tapete nunca se cumplió, lo cual, desde su perspectiva, no fue correcto, puesto que no estaba pidiendo nada extraño y que fuera considerado una excentricidad. “No dije: ‘Tráiganme helicóptero’, no”, precisó. Sin embargo, a pesar de lo molesta que resultó la situación, la actriz y la vestuarista solucionaron sus inconvenientes y continuaron trabajando de manera conjunta.

El peor beso de Marcela Gallego

Ese sería el momento más incómodo que recuerda. Pues, en la entrevista también le preguntaron sobre situaciones problemáticas que haya tenido que vivir al momento de besar a alguno de sus colegas, en medio de rodajes. Según detalló, no tiene en su memoria un caso en específico, por lo que considera que lo que haya pasado “no debió ser tan grave”. Enfatizó que nunca ningún actor ha intentado sobrepasarse con ella en las grabaciones de escenas que involucran besos.

“No me han metido la lengua, porque la gente sabe que yo soy brava”, aseguró la actriz. Esto, teniendo en cuenta que en el mundo de la actuación hay directrices establecidas al momento de interpretar un beso: no se puede usar la lengua a menos de que el director de la producción lo determine, según contó en el mismo programa la actriz Margarita Reyes.

Contrario a lo relatado por Gallego, Reyes sí tuvo una mala experiencia con un actor al que tuvo que besar para una escena de una novela mexicana. “Yo estaba haciendo un personaje que era una prepago, y a esta mujer no le gustaba hacer su trabajo, pero tenía que sacar adelante a su familia (sic), y entonces, una de esas (escenas) era un señor de edad, mayor, donde ella tenía que tener relaciones con este ser de luz, pero el señor se quitó la caja de dientes”, contó en su momento.

Esta situación que vivió, la cual catalogó como “horrible”, impresionó al director porque, desde su perspectiva, le daba más realismo a la idea que se buscaba representar: “¡Qué maravilla!”, dijo.