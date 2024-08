Alerta por consumo de contenidos en menores de edad, uno de ellos casi se asfixia en Kennedy por cumplir con un reto de Internet

Jóvenes arriesgan su vida con retos virales de internet - crédito Cristobal Hererra/EFE

Un estudiante de 12 años casi pierde la vida intentando cumplir un juego que se hizo viral por medio de las redes sociales.

Yenifer Baldovino es la madre del estudiante que resultó afectado por este tipo de actividades, y en conversación con CityTv comentó que su hijo no le había comentado de lo sucedido por temor: “Él al principio no me dijo nada, se quedo callado, eso fue el día viernes 9 de agosto en las horas de la tarde, él no me dijo nada hasta el martes (...) yo le dije: «hijo porque no me dijiste», me dijo que tenía miedo”.

No especificó en qué consiste el reto, sin embargo, aseguró que este tipo de hechos están sucediendo al interior de la institución educativa: “Está en juego la vida porque no es solamente porque ellos ven el juego en redes sociales, lo hacen acá en el colegio y no pasa nada. Yo hago un llamado a los padres para que estén pendientes de sus hijos”.

A raíz de este hecho, empezó a ser víctima de abusos físicos por parte de algunos de otros alumnos. “Un compañero le empezó a pegar por el brazo repetidamente, él me dijo que no quería hacer nada para evitar más problemas, pero a medida que el muchacho le fue pegando él se defendió, le pegó al chico”, dijo la madre del estudiante.

Menor casi pierde la vida asumiendo retos de internet en su colegio - crédito Colprensa

Se conoció que la Secretaría de Educación ya está al frente del caso y está investigando los hechos para dar claridad a la familia del menor y establecer las medidas correspondientes para que el uso de los dispositivos digitales sea controlado en el espacio educativo.

De acuerdo con el informe entregado por el medio local, en julio de este año se registraron en promedio 21 casos de violencia física entre estudiantes de Bogotá a diario, en total fueron 647 casos en julio de este 2024, cifra que aumentó en un 18% con respecto al mismo periodo del 2023, que llegaron a la suma de 548 casos.

Luis Barragan, sociólogo de la Universidad Manuela Beltrán, comentó que es de suma necesidad que los colegios atienden este tipo de problemáticas teniendo en cuenta que son máximos referentes de la educación y estos desafortunados hechos ocurridos al interior de las instalaciones.

En julio de este año se registraron en promedio 21 casos de violencia física entre estudiantes de Bogotá a diario, en total fueron 647 casos en este mes - crédito Secretaría Distrital de Gobierno

“Que exista un protocolo de seguridad que sea la base para prevenir el daño en la integridad física de los estudiantes, los profesores son los agentes educativos por excelencia, razón por la cual deben ser coherente con el uso que le dan a la tecnología y estar alerta frente a cualquier caso”, dijo.

Joven resultó herido luego de que le cayera un ventilador mientras presentaba el Icfes en Cartagena

El 18 de agosto una joven estudiante que se encontraba presentando las Pruebas Saber 11° resultó herida luego de que un ventilador se desprendiera del techo de un salón y le cayera encima. Los hechos se registraron en la I.E. República Argentina.

Lizeth Caraballo estudiante de la Institución Educativa Ternera, fue la joven afectada por la caída de este elemento, una de las hélices alcanzó a causar lesiones en su cabeza y cuello, por lo que de inmediato fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad de Cartagena, allí le cogieron varios puntos en las heridas y le realizaron un TAC para descartar alguna otra consecuencia.

Joven termino herida en medio de las Pruebas saber 11 - crédito MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM

La joven fue dada de alta horas más tarde y se encuentra en su vivienda terminando el proceso de recuperación.

Motivos por los que la Secretaría de Educación afirmó que se encuentran en un proceso de cambio de los ventiladores de techo por unos que están anclados a las paredes de las aulas de clases para seguridad y de quienes las utilicen.