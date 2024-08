Westcol se defendió de los rumores sobre una supuesta hija: “No estoy mintiendo, he sido una buena persona”

Westcol respondió a Tatiana Murillo y desmintió los rumores sobre su presunta hija- crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

El streamer colombiano Luis Villa, más conocido como Westcol, está nuevamente en el ojo del huracán por cuenta de un rumor de sostiene que el influenciador paisa tiene una hija que ha mantenido oculta de la opinión pública.

Tras las declaraciones de Tatiana Murillo, destacada en redes sociales como la Barbie colombiana, la polémica creadora de contenido Yina Calderón se puso a la tarea de investigar al respecto y dio con el paradero de la supuesta madre de la menor.

En medio de una transmisión en vivo de Kick, Yina Calderón, en compañía de la también influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia en el mundo digital, reveló la identidad de quien sería la madre de la supuesta hija de Westcol.

La inesperada confesión de la reconocida influenciadora en una transmisión en vivo causó revuelo en las redes - crédito @todovallenatotv/Instagram

A propósito de la revelación de la vida personal del creador de contenido, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele aseguró que la razón por la que la mujer no hablaba públicamente es que Westcol le había interpuesto una cláusula penal de $500 millones si llegara a revelar el secreto. “Ella no deja ver el rostro de la niña, lo tapa siempre por la cláusula penal que tiene”, dijo en sus redes.

Las declaraciones de la influenciadora huilense generaron polémica en las redes sociales, ya que miles de fanáticos de Yina y los seguidores de Luis Villa, nombre de nacimiento del streamer, no dudaron en hacer comentarios sobre la situación.

Westcol se pronunció sobre los rumores de su supuesta hija

Westcol se refirió a las acusaciones de las influencers a través de su cuenta de Instagram - crédito @westcol/Instagram

En respuesta a la ola de críticas, horas más tarde de la transmisión en la que Calderón habló de la presunta hija de Villa, se difundió un video en redes sociales, especialmente TikTok, en el que Westcol se pronunció a fondo sobre el tema

Sin utilizar nombres propios, el streamer aprovechó la oportunidad para asegurar que los rumores divulgados por Yina Calderón son difamaciones en su contra sin ningún tipo de validez.

“Yo desde mi casa veo una mujer diciendo que yo tengo un hijo, que no respondo por él, que yo soy un mal padre… ¿Hasta dónde puede llegar una mujer? Es que ya estás difamando, estás acusando por interacciones. ¿Uno qué hace atento a la vida de otra persona?”, dijo en el clip Westcol.

Westcol se pronunció sobre los rumores de su supuesta hija y afirmó que esto ya le había pasado antes - crédito @mafer_rox/TiK tok

Al mismo tiempo defendió sus principios morales: “A mí nunca me van a encontrar nada malo. A mí, por más que me escarben, he sido una buena persona. Se los juro por mi vida que no estoy mintiendo”.

Por tal razón, hizo un llamado a sus fanáticos a no creer todo lo que ven y escuchan en redes sociales. Asimismo, pidió hacer caso omiso a las palabras de Calderón y la Barbie Colombiana con respecto al tema que lo deja muy mal parado. ”Esto a mí ya me había pasado. Resultó la otra vez una pelada diciendo que yo embaracé a una mujer en Miami y yo en mi casa“, señaló el streamer paisa.

Mientras se enfrenta a un nuevo escándalo, Luis Villa anunció que aspira a hacer una carrera en la industria musical. El creador de contenido aseguró que trabaja para cumplir con uno de sus mayores sueños, convertirse en DJ y lanzar su propio proyecto musical titulado W Sound.

“Me tengo que adelantar al tiempo. Cuando tengamos cinco W Sound pegadas yo tengo que hacer algo, y voy a hacer los shows, entonces me voy a convertir en DJ. Voy a ser el mejor, yo sé, me queda mucho tiempo para trabajar, pero tengo un plus y que yo soy distinto, entonces yo sé que yo voy a hacer cosas distintas”, dijo en sus historias de Instagram.

Según Westcol, este nuevo proyecto busca replicar el éxito del productor argentino Bizarrap, que con su formato de sesiones musicales hizo colaboraciones con los artistas de reconocimiento mundial, como Shakira, Nathy Peluso, Villano Antillano, que lo catapultaron a la fama mundial.