María Fernanda Cabal mandó a Petro a leer “las encuestas”: “Cálmese ‘Hugo Chávez’”

A pesar de que en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro ha asegurado que no está interesado en la reelección, afirmó que no podría tener un contrincante que pudiera derrotarlo en un proceso electoral. Así lo declaró en un evento llevado a cabo San Basilio de Palenque (Bolívar), en el que indicó que la figura de reelección podría, incluso, servirle a los exmandatarios de Colombia.

“Se me asustan los expresidentes. Cómo será que están tan asustados, que siendo que a ellos le debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen: ‘Alma bendita, no, por favor, lejos’. Saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez”, aseveró el jefe de Estado ante los habitantes de San Basilio de Palenque.

Sus palabras generaron rechazo e indignación por parte de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que en X llamó al presidente “Hugo Chávez”, exdictador de Venezuela, y le solicitó que verifique los resultados que han arrojado las encuestas de popularidad que han sacado diferentes firmas, puesto que en varias se evidencia una baja aprobación del mandatario. “Cálmese “Hugo Chávez”, este país solo quiere verlo lejos de la Casa de Nariño. Lea las encuestas”, escribió la congresista.

Gustavo Petro, rajado en las encuestas sobre su gestión

Según la encuesta Percepción País 2024 realizada por la firma Guarumo – EcoAnalítica y divulgada el 6 de agosto de 2024, el 33% de los colombianos considera que la gestión del presidente (durante dos años de gobierno) ha sido mala, y el 32,6% cree que ha sido pésima. En ese sentido, únicamente el 27,6% de los encuestados piensa que el primer mandatario ha tenido un buen desempeño en la dirección del país, y apenas el 3,9% afirmó que su trabajo ha sido excelente.

Por otro lado, la encuesta de la firma Invamer dada a conocer el 1 de agosto mostró cómo le ha ido a Gustavo Petro en su tiempo como líder de Colombia. Nuevamente, le fue mal. De acuerdo con los resultados, el 58,3% de los participantes no respalda su gestión, frente a un 34,6% que sí la apoya.

En comparación con otros jefes de Estado de Latinoamérica, el primer mandatario también se rajó. La CB consultora CB consultora lo mostró como el tercer peor presidente de América Latina, con solo un 34,2% de aprobación de su gestión, frente a un 62,7% de desaprobación. De 10 lugares, ocupó el octavo, superando únicamente a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

No obstante, en mayo de 2024 el primer mandatario sacó pecho de una medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en la que no tuvo malos resultados. De 1.169 personas encuestadas, el 47,6% afirmó tener una buena imagen de Gustavo Petro, mientras que el 47,0% dijo lo contrario.

“A pesar del intenso trabajo de los principales medios tradicionales por destruir la imagen presidencial, no lo han logrado. Seguimos siendo mayoría y mantenemos la fuerza de las elecciones del 2022. Ahora hay que avanzar. Encuesta CNC”, escribió entonces en su cuenta de X.

En todo caso, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que el presidente de la República podría ser derrotado en un proceso electoral y que, incluso, al término de su mandato, su imagen como primer mandatario sería mala. También lanzó duras críticas a quienes apoyan la ideología de izquierda. “Usted será superado ampliamente y quedará como la peor pesadilla que hizo evidente la ineptitud y la maldad de quienes profesan su ideología perversa”, aseveró la congresista de la oposición.

