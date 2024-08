Claudia Bahamón e Ilenia sufrieron quemaduras en ‘Masterchef Celebrity’

Ilenia se quemó en pleno reto en el ‘reality’ de cocina - crédito Canal RCN

En el capítulo de Masterchef Celebrity, la competencia culinaria presentó un difícil reto que generó dos incidentes inesperados.

Los participantes debían preparar un plato familiar a base de arroz y un grano de su elección para impresionar a tres foodies (influencers de gastronomía) invitados y al grupo de chefs conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

Durante el desafío, la joven actriz y cantante Ilenia Antonini sufrió una quemadura al intentar probar caramelo de panela con la mano, lo que le causó heridas tanto en la mano como en la boca: “Se me ocurre la grandiosa idea de probar con la mano y, claro, sentí el quemón”, explicó Antonini en las entrevistas del programa.

Ilenia Antonini sufrió una quemadura en la mano y la boca - crédito Canal RCN

A pesar del dolor, la adrenalina del momento le permitió continuar con la prueba: “Mi primera reacción fue pasar el dedo, entonces me alcancé a comprometer la boca y el dedo. En ese momento me dolió, pero creo que la adrenalina porque ya se iba a acabar el reto me permitió no sentir tanto”, añadió la cantante colombo-italiana.

Durante el mismo reto, la presentadora del programa de gastronomía Claudia Bahamón también tuvo un percance al quemarse la mano al intentar mover un sartén caliente mientras ayudaba al participante Jacques Toukhmanian, conocido como Jacko. El sartén estaba sobre un fogón encendido y la alta temperatura le causó una quemadura que la hizo gritar de dolor.

La presentadora neivana, al intentar ayudar, volvió a cometer el mismo error al tomar otro sartén caliente y se lesionó nuevamente: “Soy un desastre, me voy”, expresó la modelo y arquitecta de profesión.

La presentadora se quemó la mano al mover un sartén caliente - crédito Canal RCN

Los televidentes del reality no dudaron en comentar los incidentes que ocurrió en la cocina, algunos lamentaron los incidentes de Ilenia y Claudia, destacando especialmente los esfuerzos de Bahamón por ayudar a los concursantes a pesar del riesgo.

“A mí Claudia Bahamón me parece muy top, pero a veces parece una niñita necia, está esta gente corriendo y ella metiendo la mano”; “Un poco de esta cremita para las manitas de Claudia Bahamón”; “Carajo, que alguien saque a Claudia Bahamón de la cocina, me parece cansona”; “Jajajaja pobrecita Ilenia se quemó su dedito y Claudia también Jaja”; “Ilenia haciendo todo con mucho amor y llena de quemaduras”, son algunas reacciones de la red social X.

A lo largo de la sexta temporada del programa de gastronomía varios participantes han pasado por accidentes en la cocina como Brian Moreno que se cortó el dedo en un reto de campo: “Realmente me volé el dedo, media uña con el dedo por la mitad, así quedé”, expresó el actor. Sus graves heridas lo llevaron a salir del reality por recomendación médica.

Brian Moreno se cortó un dedo durante un reto de campo -crédito Canal RCN

La actriz paisa María Fernanda Yepes también se cortó un dedo en un reto de eliminación, en el cual salió de la competencia. Asimismo, Dominica Duque sufrió una gran quemadura, tanto así que tuvo que ser auxiliada por el personal médico del programa: “Mi inexperiencia en la cocina me pasó cuenta de cobro y me quemé muy fuerte con aceite hirviendo. Una quemadura de casi 3er grado. Afortunadamente todo está bajo control y pronto regreso a la competencia. A la cocina, a los aceites, a las ollas calientes, a los cuchillos hay que tenerles respeto! Lección aprendida ¡Gracias por preocuparse!”, escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante Martina ‘la Peligrosa’ sufrió un accidente durante las grabaciones del reality, pero a diferencia de los incidentes de sus compañeros, el de ella causó risas por su error: “Resulta que yo me senté frente al espejo y me vi los ojos muy rojos, y dije: ‘Me voy a aplicar unas goticas’, pero yo venía de otro lado, del baño con otras gotas en las manos que encapsulan los malos olores en el baño y me la apliqué en el ojo (...) finalmente no pasó nada malo”, explicó la artista cordobés.