La inteligencia artificial se ha popularizado para encontrar respuesta a las preguntas más insólitas de los cibernautas. Su capacidad para proporcionar datos curiosos sobre una amplia gama de temas ha captado la atención de numerosos usuarios.

En una reciente interacción con una de las inteligencias artificiales más populares, le plantearon una pregunta inusual, ¿Cuáles serían los nombres de las personas más propensas a ser infieles en Colombia? La respuesta fue bastante clara e incluyó una lista separada para hombres y mujeres.

Nombres más comunes en Colombia que son infieles

La inteligencia artificial respondió y arrojó una lista de nombres de hombres y nombres de mujeres. Asimismo, hizo la siguiente aclaración:

“Los nombres por sí solos no determinan el comportamiento de una persona, incluyendo la infidelidad. La infidelidad está más relacionada con factores personales y contextuales que con el nombre de una persona. Sin embargo, algunas personas creen que ciertos nombres tienen estereotipos asociados, aunque estos no tienen base científica. Dicho esto, aquí tienes una lista basada en nombres comunes y populares en Colombia, pero recuerda que cualquier asociación con la infidelidad es puramente anecdótica y no representa una verdad universal”.

Hombres

Juan.

Carlos.

Andrés.

Luis.

Miguel.

Javier.

Felipe.

Alejandro.

Daniel.

Pedro.

Mujeres

María.

Carolina.

Laura.

Diana.

Andrea.

Paula.

Alejandra.

Sandra.

Natalia.

Camila.

El top cinco entre hombres y mujeres

Juan : es uno de los nombres más comunes en Colombia y también encabeza la lista de la IA. Los “Juanes” parecen tener una tendencia más alta a buscar aventuras fuera de la relación.

Carlos : es un nombre muy popular que aparece en la lista. Según la IA, los “Carlos” tienen una mayor probabilidad de ser infieles, quizás debido a su naturaleza extrovertida y sociable.

Alejandra : las “Alejandras” son percibidas como encantadoras y carismáticas, lo que podría explicar su presencia en la lista.

Andrea : las “Andreas” tienen fama de ser independientes y seguras de sí mismas, lo que podría llevarlas a buscar emociones fuera de su relación estable.

Luis: los “Luises” completan el top cinco. Este nombre es asociado con personalidades carismáticas y encantadoras, lo que podría contribuir a su propensión a la infidelidad.

Qué es la infidelidad

De acuerdo con el portal especializado Psciología y Mente, la infidelidad es considerada la mayor traición que se le puede cometer contra el otro miembro de la relación amorosa. Cuando las personas tienen pareja, en la mayoría de los casos (a excepción de las parejas abiertas), inconscientemente se firma un contrato implícito que implica respeto, exclusividad y lealtad.

La fidelidad es uno de los pilares básicos en los que se sustenta una relación de pareja tradicional y cuando queda comprometida, es difícil volver a recuperar la estabilidad y conseguir que la relación funcione igual que antes.

Cuando la mayoría de las personas piensan en la infidelidad, seguramente lo primero que se les viene a la cabeza es el sexo. Sin embargo, la infidelidad física no es el único tipo de adulterio que existe. Según explican investigadores noruegos que realizaron un estudio publicado en la revista Personality and Individual Differences, una infidelidad duele igual aunque no se haya producido el acto sexual.

Por otra parte, la infidelidad emocional describe una situación en la que una persona en una relación desarrolla una conexión emocional importante con alguien que no es su pareja, de una manera que cruza una línea sin necesariamente volverse física.

Esto quiere decir que ciertos tipos de intimidad solo deben compartirse con una persona importante y que al invertir emocionalmente en un tercero, una persona puede acabar su relación y la conexión emocional exclusiva que había en ella.

La infidelidad tampoco es exclusivamente un problema de los hombres. Según un estudio realizado por el Instituto Francés de Opinión Pública (IFOP), una de cada tres mujeres engaña ha engañado a su pareja alguna vez, por lo que no existen diferencias entre sexos en este sentido.