Valentina Taguado terminó con su novio: las razones y el mensaje que le envió por reacciones a un comentario suyo

Valentina Taguado está soltera - crédito @valentinataguado/IG

La Feria de las Flores en Medellín es uno de los eventos más esperados del año en Colombia, al encuentro cultural y de festejo acuden varias celebridades del país, ya sea porque son invitadas o porque van a disfrutar.

Es así como durante el desfile que se llevó a cabo el pasado 10 y 11 de agosto estuvo presente la locutora y presentadora Valentina Taguado, conocida por su participación en el programa de radio juvenil Impresentables de Los40 Colombia.

Aunque la mujer estuvo con su equipo de trabajo haciendo cubrimiento de los eventos y participando activamente de varias actividades y entrevistas, está siendo tema de conversación por un comentario que generó reacciones encontradas entre los hinchas de Atlético Nacional y Millonarios FC.

Comentario de Valentina Taguado en el que defendió a Millonarios y con el que causó polémica - crédito flinryden/TikTok

Taguado, quien ha ganado notoriedad en el mundo del entretenimiento tras sus apariciones en Con ánimo de ofender y el reality Survivor: La isla de los famosos, que se presentó en el Canal RCN, estaba disfrutando del evento en una carroza junto a otras figuras del espectáculo como Luis Alfonso, Miguel Bueno y Ornella Sierra, y mientras el desfile avanzaba, la locutora compartió saludando a los seguidores que se acercaban a verla.

Fue en ese momento cuando ocurrió el hecho que desató la polémica, pues cuando un motociclista con una camiseta del Atlético Nacional pasó por enfrente grabando el desfile, Taguado, entre risas, gritó: “¡Solo Millos, locas!”, en referencia al equipo Millonarios.

Aunque el comentario fue recibido con risas y bromas por parte de los presentes, que también se sumaron a la recocha, el video del incidente se viralizó rápidamente en las redes sociales, desencadenando un debate.

Por un lado, los seguidores de los Embajadores aplaudieron el gesto de Taguado, destacando su espontaneidad y sentido del humor. Sin embargo, la otra cara de la moneda mostró a varios hinchas del rey de copas expresando su descontento, considerando que la feria, un evento que simboliza la unidad y la celebración de la cultura paisa, no era el lugar adecuado para manifestaciones de rivalidad deportiva.

Valentina Taguado fue blanco de debate en las redes sociales por comentario sobre Millonarios - crédito @valentinataguado/IG

Ante esto, la joven creadora de contenido apareció en sus historias de Instagram e hizo un video en el que aclaró que todo se trató de una broma, ya que ella no es hincha de ningún equipo, indicó que solo es una forma de expresarse sobre Millonarios, al igual que como cuando preguntan por “quién tiene las copas” y se refieren a Nacional. De igual forma, aprovechó para pedir calma a los internautas que están reaccionando.

Sin embargo, hubo una usuaria que le respondió a esa publicación indicando que a la locutora le habría tocado salir a explicar el fin de los hechos porque su pareja sentimental “la regañó”. Respecto a esto, Valentina escribió un contundente mensaje en el que explicó que ya no tiene novio, y que si de eso se tratara, ella está segura que esa persona entiende el contexto de lo sucedido.

“Pues ya no es mi novio, pero no se hubiera enojado, no es bobo o retrasado como para molestarse por semejante culada. Él vive su pasión de una manera bonita, y cuando jode lo hace para reírse y pasar un buen momento, no para buscar pelea como muchos sí lo hacen. Que por cierto, eso sí es ridículo”, escribió Taguado en su perfil.

Valentina Taguado confesó que está soltera y aclaró situación con comentario de Millonarios - crédito @valentinataguado/IG

En cuanto a la idea de que le tocó arreglar lo que hizo, aseguró que solo decidió explicar la situación por “unos cuantos con dolor de cabeza, rasgándose las vestiduras y sufriendo”.

Por qué terminó Valentina Taguado con su novio

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Valentina Taguado explicó que hace un tiempo tomó la decisión, junto a su expareja, de dejar la relación que tenían. Según sus declaraciones, todo se debe a que la presentadora de Los40 no estaba teniendo tiempo suficiente para trabajar y su vida privada.

Valentina Taguado reveló que está soltera, es decir que terminó con Rómel - crédito @valentinataguado/IG

Así que antes de dañar su buena conexión y con el fin de evitar que quedaran en malos términos, Valentina Taguado y Rómel Hergett, el que era su novio, terminaron. Pero quedaron bien, no hay conflictos entre los dos, a pesar de que las fotos de los dos ya no las tiene publicadas.