Cementerio en Ibagué es utilizado como motel, centro de consumo de drogas y zona de atracos

El edil Didian Villegas alerta sobre la grave situación del Cementerio de El Salado, usado por habitantes de la calle para actividades ilícitas y consumo de estupefacientes - crédito Ecos de Cobeima

El edil Didian Villegas denunció el grave estado de abandono del cementerio de El Salado, ubicado en la comuna siete de Ibagué.

Según declaraciones del edil Didian Villegas, este cementerio con más de 100 años de historia, se ha convertido en un centro de inseguridad y consumo de drogas debido a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes.

En su intervención a través de varios medios, Villegas describió cómo el cementerio apodado “El Cementerio del Olvido”, mencionado así en medios como El Nuevo Día y Ecos de Cobeima, se ha transformado en un refugio para habitantes de la calle.

Estos individuos no solo utilizan el lugar para consumir estupefacientes, sino también como un espacio para actividades ilícitas y a veces como morada. “Nosotros tenemos un motel que se llama ‘el cementerio del olvido’... después de las seis y siete de la noche, encuentra muchachos de la calle, haciendo el amor, durmiendo tranquilo y muchas veces sale usted y lo atraca como si nada porque no tiene doliente”, expresó el edil.

Imagen de referencia. Vecinos de la comuna siete temen por su seguridad ante la profanación de tumbas y saqueos en el Cementerio de El Salado. Demandas por más presencia policial y medidas inmediatas - crédito Gazette vía AP

El problema se agrava con la profanación de tumbas y el saqueo de bóvedas. Villegas relató que los indigentes llegan a destruir las tumbas a punta de piedras para extraer huesos, cuya finalidad se desconoce. Además, indicó que ya han sido robadas cruces y rejas metálicas del cementerio, aumentando la peligrosidad del sitio.

La administración del terreno fue asignada a la curia de Ibagué por la alcaldesa Johana Aranda hace aproximadamente cinco meses; sin embargo, según Villegas, hasta la fecha no se ha realizado ninguna intervención.

“No vemos que la curia asuma su responsabilidad. No han hecho nada; la alcaldesa les entregó esta tarea, pero no han actuado de ninguna manera. Ni siquiera han puesto la primera piedra”, añadió el edil, señalando el incremento del consumo de drogas y la delincuencia como consecuencia de esta inacción.

La situación ha causado alarma en la comunidad local, que teme por la seguridad y bienestar de los habitantes de las más de cuarenta casas que rodean el cementerio. Existe un riesgo constante de incendios debido al pasto seco y a la falta de mantenimiento del lugar.

Vecinos reportan robos y profanación de tumbas en el Cementerio de El Salado, generando alarma y llamados a la acción inmediata de autoridades y la iglesia local - crédito Cámara de Comercio de Ibagué

A ello se suma el cobro de un “peaje” informal por parte de los delincuentes a los transeúntes nocturnos, lo que pone a los vecinos en una constante situación de vulnerabilidad.

Villegas hizo un llamado de urgencia a las autoridades municipales y a la curia para que tomen medidas inmediatas y rehabiliten el cementerio, devolviendo así la dignidad y el respeto a este espacio histórico. La comunidad de El Salado también ha demandado mayor presencia policial para evitar que los indigentes se adueñen del lugar y que los actos delictivos continúen proliferando.