Con animación, Google reconoce a medallista olímpico colombiano

Desde el motor de búsqueda le rindieron un homenaje al medallista cucuteño - crédito Montaje Infobae

Desde la gigantes compañía de tecnología Google le realizaron un homenaje al joven cucuteño Ángel Barajas, que durante la mañana (en Colombia) del lunes 5 de agosto se coronó con la medalla de plata en la prueba de barra fija de la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En el motor de búsqueda de la compañía internacional, de origen estadounidense, realizaron una animación para recordar que el joven de 17 años logró una medalla olímpica en una diciplina tan compleja como la gimnasia. La imagen se puede observar cuando escriben el nombre del atleta cucuteño: Ángel Barajas.

Tras un leve instante aparece la animación de una medalla plateada color gris con el texto: “Ángel Barajas gana la medalla de plata en Barra fija masculino”.

Reconocimiento de la gigantesca empresa al deportista colombiano - crédito Captura de Pantalla

El joven de 17 años pasó a la historia al convertirse en el primer atleta colombiano en ganar una presea olímpica en la modalidad de gimnasia artística, inclusive esta disciplina ha sido tan compleja en el continente que tan solo tres competidores han logrado medalla, siendo los tres originarios de Brasil.

Para Barajas la victoria es un momento para enorgullecerse por su esfuerzo hecho, pero también el de su mamá, a la que señaló que es tan responsable como él de la victoria conseguida en París.

“Me hace sentir muy orgulloso. Tantas cosas que he sacrificado, tanto esfuerzo y dedicación está valiendo la pena ahora y siempre lo valdrá. Estoy muy feliz por el gran trabajo que he hecho (...) Este triunfo también es de mi madre. Porque el 50%, que es la recuperación y la alimentación también hace parte de ella. Me cuida demasiado. Este triunfo como mío también es de ella”, afirmó el medallista olímpico tras haber recibido los honores en el podio.

El gimnasta colombiano Ángel Barajas ejecutando su ejercicio de la final masculina de barra fija de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Miguel Gutiérrez

El atleta cucuteño que será reconocido con más de ciento noventa millones pesos (ciento cuarenta y siete salarios mínimos vigentes) por ganar la medalla de plata en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos realizados en París, se catapultó como una joven promesa de esta compleja disciplina.

Precisamente en la final Barjas tuvo el mismo puntaje (14.533) que el campeón olímpico, Shinnosuke Oka, pero el gimnasta japonés obtuvo una dificultad de 6.600 y la ejecución en 7.933, por lo que terminó llevándose la medalla de oro. Aunque el colombiano dejó una grata impresión y un panorama alentador para lo que podría ser la próxima cita olímpica.

La corta edad del medallista olímpico ha llevado a que varios interesados en las estadísticas como lo es MisterChip, resalte que el cucuteño Barajas se ha convertido en el atleta más joven en una prueba individual en este deporte desde las olimpiadas de 1988 Seúl, Corea del Sur.