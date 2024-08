La comediante Natalia Sanint agotó la boletería de su show en el Teatro Astor Plaza en Bogotá y anunció segunda fecha

La comediante agotó su boletería de Stand Up Comedy "Tengo 40" - crédito @natasanint_/Instagram

La comediante, actriz y guionista Natalia Sanint anunció en sus redes sociales que su presentación stand -up comedy “Tengo 40″ logró sold out en la fecha del 27 de septiembre en el Teatro Astro Plaza. La bogotana agradeció a sus fanáticos y compartió la buena noticia de un nuevo show, el cual será el viernes 4 de octubre.

Sanint es conocida por su participación en diversos proyectos humorísticos en televisión y teatro. Ha ganado reconocimiento por su estilo de comedia, caracterizado por el humor ágil y la sátira social; su nueva presentación habla de sus recuerdos de infancia y de los “desafíos de alcanzar los 40 años”.

Las entradas de la nueva fecha, del 4 octubre, ya están disponibles a través de la plataforma TuBoleta con un precio desde $45.000 hasta $65.000 + servicio. “En esta presentación, Natalia aborda con humor todo lo que vivimos los cuarentones: vida en pareja, salud, vida social, y más. A través de anécdotas y reflexiones, nos hace reír recordando cómo era nuestra vida cuando éramos niños, con una puesta musical que evoca esa época. Las historias son muy graciosas y la interacción con el público es constante, creando una atmósfera única y cercana”, expresó la página que vende la boletería.

La humorista que ha participado en programas de televisión como Sábados Felices, uno de los más antiguos y populares programas de humor en el país, donde ella se destacó por sus interpretaciones y monólogos cómicos. También participó en MasterChef Celebrity en 2023, en donde puso a prueba sus habilidades gastronómicas y logró ser parte de los semifinalistas del reality.

En los últimos años, Natalia ha seguido expandiendo su carrera con presentaciones en vivo, participaciones en festivales de comedia y colaboraciones con otros artistas del género. Además, utiliza las redes sociales, en donde tiene más de 400 mil seguidores, para compartir contenido humorístico y mantener una conexión cercana con sus seguidores.

Sin embargo, la bogotana comenzó su carrera artística en la radio: “Yo siempre he hecho radio, desde mis 17 años. Soy bachiller académica, de hecho, solo tengo hasta once, ni siquiera soy técnica. Yo de vaga no me metí a hacer un curso, es que era terrible (...) Inicié mi carrera en la emisora La Voz del Llano. En Villao estuve en la Superestación, después en Los 40 Principales y allí salté a Olímpica Stereo,” reveló en una entrevista para el medio Pulzo.

Antes de alcanzar la fama, la comediante pasó desafíos en sus inicios: “Si yo puedo vivir de ser chistosa, pues buenísimo. Yo pagaba arriendo y ayudaba a mis papás, por eso nunca he tirado la toalla en la radio (...) Cuando llegué, vivía en Chapinero, ganaba $ 1.100.000 y con eso pagaba arriendo en Bogotá y Villavicencio, para sobrevivir me jartaba una sopa de 6.000 pesos,” agregó para el medio.

Tiempo después, encontró en Olímpica Estéreo una estabilidad laboral: “Llevo 8 años con la organización, considero de forma personal que han sido los años más felices de mi vida, aparte de crecer en mi carrera como locutora, me casé, fui mamá y me preñaron, eso fue en contra de mi voluntad (...) La verdad, es que trabajar en Olímpica es una chimba, nos ayudamos y nos apoyamos en familia. Obvio, tenemos problemas, pero siempre solucionamos,” confesó la bogotana.

Ahora Sanint se concentra en su carrera como comediante, en donde se siente más segura, y por eso preparó un stand-up comedy dedicado a su cumpleaños número 40: “Decidí hacer un taller de comedia con Paulo Hernández y montamos un ‘show’ el berraco, (...) No se lo pueden perder porque es un recorrido desde que era niña hasta mis 40 (...) Ahora sí estoy en el camino de la comedia y me siento más segura, porque tengo el síndrome del impostor, estoy tratando de superar esos rayes que uno tiene,” añadió Natalia para el medio citado.