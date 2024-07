Harold Rivera, DT de Patriotas, apuntó contra el arbitraje en su reciente derrota: “Me duele que nos roben así”

El entrenador manifestó su inconformidad con las decisiones arbitrales durante el partido vs. Águilas Doradas - crédito Harold Rivera

El arbitraje colombiano vuelve a ser el centro de la controversia luego de los partidos correspondientes a la fecha 3 de la Liga BetPlay.

Durante esta jornada, uno de los encuentros más discutidos fue el que disputaron Águilas Doradas contra Patriotas, un enfrentamiento que culminó con una victoria 3-2 para el equipo local.

Las decisiones arbitrales provocaron el descontento del equipo visitante, específicamente del entrenador de Patriotas, Harold Rivera.

En una acalorada rueda de prensa posterior al partido, Rivera expresó su frustración por la actuación del árbitro Jairo Alejandro Mayorga, calificando algunas decisiones como un “robo” que perjudicaron directamente a su equipo.

Rivera manifestó que “No sé qué vaya a pasar con lo que voy a decir, pero ya estuvo bueno. Estoy cansado de que me estén pute..., me duele”, declaró claramente afectado por lo sucedido en el campo de juego.

El entrenador destacó la importancia del punto perdido y cuestionó la capacidad del arbitraje para tomar decisiones justas: “Así es muy difícil… Un punto para nosotros significa mucho en este momento. El trabajo de toda la semana, nublado por mal arbitraje”.

Rivera se mostró visiblemente enfadado, llegando al borde de las lágrimas en ciertos momentos de la conferencia, insistiendo en que su trayectoria y honestidad como entrenador merecen respeto.

El malestar de Rivera no es un caso aislado. La Liga BetPlay ha sido testigo de múltiples quejas por parte de entrenadores, jugadores y aficionados por la calidad del arbitraje en Colombia. Cada jornada trae consigo nuevas polémicas que ponen en jaque la credibilidad de los colegiados. Los gestos de inconformidad y denuncias públicas como la de Rivera son síntomas de un problema más profundo que afecta al fútbol colombiano.

“Cada rato un error, un error y no pasa nada. Y la gente sabe lo que yo he sido en la vida como entrenador. Una persona muy honesta para que se me lleven los puntos así, piten faltas que no son, penales que no son...”, continuó Rivera, criticando abiertamente las decisiones arbitrales durante el encuentro. El técnico no tuvo reparos en calificar la actuación del juez como un robo, poniendo énfasis en los supuestos errores que afectaron a su equipo.

La actuación de Jairo Mayorga, al ser su debut en la Primera División, ha quedado bajo la lupa. Contrario a lo que podía esperarse de una jornada pacífica, su bautismo en el máximo escenario del fútbol colombiano estuvo plagado de controversias. Las decisiones más criticadas no solo surgieron en campo, sino también desde el VAR, operado por Nicolás Gallo, quien también ha sido blanco de las quejas del técnico y los aficionados del Patriotas Boyacá. Las dudas sobre la capacidad y preparación de ambos para manejar partidos de alto nivel son cada vez más resonantes.

Así va la tabla del descenso

20. Patriotas - Promedio: 0.72. (Descendería)

19. Jaguares de Córdoba - Promedio: 1.02. (Descendería)

18. Envigado - Promedio: 1.07.

17. Deportivo Cali - Promedio: 1.07.

16. Boyacá Chico - Promedio: 1.10.

15. Alianza FC - Promedio: 1.21.

14. Deportivo Pasto - Promedio: 1.27.

13. Once Caldas - Promedio: 1.33.

12. Deportivo Pereira - Promedio: 1.34.

11. Fortaleza Ceif - Promedio: 1.41.

10. Atlético Bucaramanga - Promedio: 1.44.

9. Equidad Seguros - Promedio: 1.46.

8. Independiente Santa Fe - Promedio: 1.48.

7. América de Cali - promedio: 1.51.

6. Junior de Barranquilla - Promedio: 1.52.

5. Atlético Nacional - Promedio: 1.62.

4. Independiente Medellín - Promedio: 1.64.

3. Águilas Doradas - promedio: 1.66.

2. Deportes Tolima - promedio: 1.67.

1. Millonarios - Promedio: 1.72.