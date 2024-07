Yina Calderón confesó que se arrepiente de sus intervenciones quirúrgicas: “¿Yo por qué no les hice caso?”

La influenciadora Yina Calderón compartió con sus seguidores en Instagram cómo se arrepiente de no haber optado por el gimnasio en lugar de las cirugías - crédito enlamovidacol / Instagram

La creadora de contenido Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al reflexionar sobre los numerosos procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años. En sus redes sociales, específicamente en sus historias de Instagram, donde cuenta con cerca de ochocientos mil seguidores, la empresaria de fajas manifestó su arrepentimiento por no haber seguido los consejos de sus seguidores de optar por el gimnasio en lugar de recurrir a intervenciones quirúrgicas para mejorar su apariencia física.

En estas historias, Calderón expresó: “Lo que voy a decir, no pensé nunca decirlo. Yo no sé por qué yo no les hice caso a ustedes hace años cuando me decían que gimnasio, que gimnasio, que gimnasio… ¿Yo por qué no les hice caso? No, me metía al quirofano; bisturí, tras bisturí, y gracias a las fajitas que me pegaban la piel”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La influenciadora se mostró orgullosa de los resultados obtenidos a través del ejercicio, destacando el cambio físico que ha logrado gracias a su constancia en el gimnasio durante los últimos meses. Calderón reveló su evolución física y mencionó que ha logrado reducir significativamente el tamaño de sus piernas y que continuará trabajando para alcanzar sus objetivos de peso y figura ideales.

Yina Calderón revela en sus redes sociales que ha alcanzado grandes cambios en su físico gracias a la constancia en el gimnasio y no a las cirugías - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“A ver, ¿cómo estamos de cuerpo en este momento? Nenes, si ven que las piernas las he bajado mucho, porque las tenía mucho más gruesas, pero, aunque se ven musculositas, me tocó bajarlas porque no puedo estar gordita, tengo que estar muy flaca, entonces voy a bajar más la cintura, y quedamos”, mencionó la DJ. Además, es de recordar que Yina Calderón está en proceso de preparación para un certamen de belleza, aunque los detalles específicos sobre el concurso en el que participará no han sido revelados.

Yina Calderón reveló los objetos que no le pueden faltar en su bolso para presentaciones

La DJ compartió recientemente con sus seguidores en redes sociales una curiosa revelación sobre los elementos que lleva en su bolso durante sus presentaciones. Calderón, quien además está incursionado en el terreno de la belleza con su candidatura a reina y varias intervenciones estéticas, mostró a su audiencia los artículos indispensables que siempre la acompañan antes de subir al escenario.

Entre los objetos destacados que la exprotagonista de Nuestra Tele transporta se encuentran audífonos, varias memorias USB cargadas con los sets musicales que utiliza en sus shows, y un generador de humo para efectos especiales durante sus actuaciones. Además, lleva una serie de luces y otros accesorios indispensables para sus presentaciones en vivo.

La DJ aseguró, además, que no imita a Marcela Reyes - crédito @observando_ando/Instagram

“Todos los cables y demás van en la bodega, solo que si la guardo allá me la dañan porque este es de vidrio, entonces la cargo adelante”, comentó Calderón mientras mostraba su bolso durante una transmisión en vivo, proporcionando un vistazo de cómo se prepara para sus eventos.

La incursión de Yina Calderón en la música ha sido motivo de debates y polémicas, especialmente por las acusaciones de plagio que le han hecho algunos críticos. Sin embargo, su presencia constante en las redes sociales y su capacidad para mantener el interés de su audiencia han permitido que continúe vigente en la industria del entretenimiento.

Con su mezcla de música y espectáculo, la controversial creadora de contenido ha logrado forjarse un lugar en el mundo de la guaracha, pese a las críticas que la rodean. Para seguir conectada con sus seguidores, la artista utiliza sus plataformas digitales para compartir aspectos de su vida personal y profesional, logrando así una relación directa con su público.