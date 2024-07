Sergio Fajardo arremetió contra Armando Benedetti, denunciado por violencia de género: “Ha golpeado mujeres, insulta, miente, engaña”

Sergio Fajardo cuestionó al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti - crédito Adrián Escandar

El excandidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó al embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, luego de que se conociera la denuncia por violencia de género en contra de su esposa Adelina Guerrero Covo. Los hechos ocurrieron en Madrid, España, a finales de junio de 2024.

De acuerdo con Fajardo, el embajador Benedetti es la “expresión de lo más bajo de la política”. Asimismo, afirmó que el diplomático fue “crucial” para que Gustavo Petro llegara a la Presidencia en 2022, razón por la cual el exgobernador de Antioquia aseguró que por eso Benedetti ha “hecho lo que ha querido”.

La explicación de Fajardo se debe a que Armando Benedetti “sabe mucho”, y que por eso, pidió que lo “dejen hablar”.

“El flamante embajador Benedetti es la expresión de lo más bajo de la política. Viajó con el presidente Petro por Colombia y fue crucial para ganar la presidencia. Ha golpeado mujeres, insulta, miente, engaña y conoce las entrañas de la corrupción, entre otras cosas. Ha hecho lo que ha querido por una razón: sabe mucho. Ya lo anunció: “si hablo, se cae todo”. Déjenlo hablar y no tapen más. No hay derecho. Y lo que falta...”, indicó Fajardo.

Sergio Fajardo sobre Armando Benedetti y la denuncia que tiene por violencia de género - crédito @sergio_fajardo/X

Los hechos que involucran a Benedetti y su esposa Adelina Guerrero Covo, ha generado pronunciamientos de diferentes sectores políticos.

Desde el Partido Cambio Radical expresaron su rechazo, enfatizando que la violencia de género es “intolerable” y por ello debe ser “erradicada”. Además, lanzó una fuerte pulla al Gobierno nacional, que se ha mostrado como un garante de los derechos de las mujeres.

“La violencia de género es intolerable y debe ser erradicada. Los hechos recientes en los que está involucrado Armando Benedetti deben ser investigados, el gobierno del “cambio” debe dar ejemplo. Si el embajador resulta ser responsable que la justicia actúe con urgencia”, indicó la colectividad.

La denuncia de Adelina Guerrero contra el embajador Armando Benedetti desató un intenso debate sobre la violencia de género y la inmunidad diplomática - crédito @AABenedetti/X

La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), aseguró que es “inaceptable” que altos funcionarios del Gobierno se encuentren vinculados a estos hechos y que representan al país en el exterior.

“Estos actos son inaceptables y más aún cuando se trata de altos funcionarios del Estado que llevan la representación de los colombianos y deben mantener el buen nombre de nuestro país. En concordancia con los principios de una política exterior que promueve la igualdad de género, resulta lamentable el impacto negativo en la imagen internacional de Colombia”, expresó Asodiplo.

Llamado de la Cancillería

La Cancillería colombiana convocó al embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Armando Benedetti, para enfrentar un proceso disciplinario tras las graves acusaciones de agresión realizadas por su esposa, Adelina Guerrero.

La Cancillería informó que fue notificada de la situación a través de la Embajada de Colombia en España. Este paso inicial es crucial para el seguimiento y verificación de los hechos denunciados.

Además, destacó que había activado los mecanismos oficiales pertinentes para investigar lo sucedido. Este proceso incluye el inicio del protocolo correspondiente, el cual establece las pautas y procedimientos para manejar situaciones de esta índole.

Y señaló un control interno disciplinario, por lo que aseguraron que una vez se obtuvieran los resultados de las investigaciones, se actuaría conforme a la ley.

Por motivo de esta denuncia, Armando Benedetti se dirigió a sus seguidores a través de su cuenta X para negar las acusaciones en su contra y señalar que no hablaría del tema por respeto a sus hijos.

Armando Benedetti se dirigió a sus seguidores a través de su cuenta X para negar las acusaciones en su contra - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

“Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, se lee en el mensaje del diplomático.

Benedetti enfrenta una acusación de violencia contra las mujeres, presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por violencia política de género. Esta denuncia fue interpuesta por Laura Sarabia, que es la mano derecha del presidente, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y responsable de nombrar a Benedetti en la FAO.