Miguel Ángel del Río asumió la defensa de Luis Fernando Velasco por caso de corrupción en la Ungrd

La Fiscalía General de la Nación decidió abrir una investigación preliminar al exministro del Interior Luis Fernando Velasco por los señalamientos que hizo el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López, relacionados con el entramado de corrupción que enloda a la entidad. El cúmulo de irregularidades y delitos también salpicó a otros altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro y a nueve congresistas.

Así las cosas, el ex jefe de la cartera ya buscó ayuda jurídica para enfrentar las investigaciones en su contra. El abogado penalista Miguel Ángel del Río será el responsable de su representación. Así lo confirmó el profesional en Derecho en su cuenta de X, donde respaldó la inocencia del exministro. “No hay ninguna evidencia que implique al ex Ministro @velascoluisf dentro de los hechos de corrupción de la UNGRD. Olmedo López terminará en la cárcel y denunciado”, aseveró el abogado.

De acuerdo con el exdirector de la Ungrd, Luis Fernando Velasco habría dado instrucciones y órdenes dentro del entramado de corrupción, que presuntamente se basó en el direccionamiento de contratos y en la desviación de recursos públicos en aras de promover de manera irregular las reformas sociales del Gobierno Petro en el Congreso de la República.

