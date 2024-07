Petro defendió a Ricardo Bonilla, pese a graves acusaciones en su contra por caso de la Ungrd: y lanzó dardos a Duque

Gustavo Petro respaldó la gestión de Ricardo Bonilla al frente de la Ungrd - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Con un fuerte pronunciamiento en la plaza pública, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse, el jueves 18 de julio de 2024, en respaldo al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que resultó salpicado por las declaraciones dadas a la Corte Suprema por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), como presunto determinador en la entrega de contratos.

Desde Buenaventura (Valle del Cauca) y como parte de la correría que adelanta en el puerto con entrega de algunas obras sociales, el jefe de Estado hizo una férrea defensa de su funcionario y enumeró lo que para él son sus logros como parte de su equipo de trabajo. Una intervención en la que no desaprovechó la oportunidad para lanzar fuertes pullas al expresidente Iván Duque Márquez.

“Los mismos que recibieron los dineros de los subsidios de la deuda de Duque vienen a decirnos que somos corruptos porque le estamos pagando su deuda. Doble moral, corruptos ellos, porque nunca debieron recibir subsidios y primero debió ser la gente pobre”, afirmó el primer mandatario, visiblemente molesto por las informaciones que enlodan a Bonilla en este entramado de corrupción.

Petro también afirmó que a los críticos de su administración no les gusta que se bajen los índices de pobreza, luego de acusarlos de ser los responsables de los altos índices que se registraban antes del inicio de su administración. “No les gusta que el erario vaya a la gente trabajadora, al campesino o campesina, al viejo, al niño o la niña (...) Nos llaman corruptos, esos son ellos, los dueños del capital”, agregó.

Gustavo Petro enfiló baterías contra gobierno de Iván Duque

Según manifestó el jefe de Estado, la labor de Bonilla al frente del ministerio se ha dedicado a disminuir el “hueco fiscal” que habría dejado su antecesor durante el gobierno de Duque Márquez, en relación con medidas de índole económico que se tomaron y causaron, según ha manifestado en múltiples oportunidades, un desfalco del cual trata de recuperse el Estado.

Y en lo que concierne a Bonilla, insistió en lo que serían para él sus bondades. “Es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista, como hicieron en el pasado (...), sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”, acotó.

