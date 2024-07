Dominica Duque reveló el motivo de su acercamiento con Alejandro Estrada: “Algo bueno debo tener”

Alejandro Estrada decidió escoger a Dominica Duque en el reto por equipos - crédito @MasterChefCelbrityColombia/Instagram

Luego de la inesperada salida de Brian Moreno, MasterChef Celebrity Colombia por poco se queda sin un segundo concursante tras el incidente que tuvo la periodista y presentadora Dominica Duque, que la dejó unos días por fuera de la competencia.

Fue durante uno de los retos que Duque sufrió una quemadura de tercer grado en su mano derecha que provocó la atención inmediata del equipo médico. Sin embargo, logró recuperarse y regresar al reality, eso sí, portando el delantal negro. “Estamos perfectos. Me siento bien, no sé cómo voy a hacer con la cocinada, ensayé en la noche anterior a ver qué tanto podía mover los dedos y me fue bien”, dijo la paisa a su regreso a la famosa cocina.

La llegada de Duque significó nuevas responsabilidades, pues el programa se caracteriza por jugar con distintas dinámicas que hacen que los participantes esperen lo ‘inesperado’. Este fue el caso del capítulo 24, en el que aquellas celebridades con delantal negro debían ser capitanes en el reto por equipos, que se realizó en el municipio de Cajicá (Cundinamarca). “Yo no me hubiese echado al agua tan rápido, pero me tocó de capitana y se tiene que lograr”, comentó Duque.

Dominica Duque reveló las razones de su acercamiento con Alejandro Estrada - crédito @dominicaduque/Instagram

Fue así como en el liderazgo también estaría Ricardo Henao y Víctor Mallarino, por lo que fue la actriz y humorista Carolina Cuervo la encargada de decidir el orden en que los capitanes conformarían los equipos. Entre tanto, los famosos que tenían el pin de inmunidad, es decir, Carolina Cuervo, Roberto Cano, Ilenia Antonini y Alejandro Estrada, podían decidir qué equipo integrar. En efecto, la decisión del actor cucuteño provocó la “sorpresa” de algunos de sus compañeros.

“Me voy con el equipo morado”, dijo convencido el actor, integrando el grupo que lideraba Duque. “¡Sorpresa! ¡Sorpresa en el horno!”, fue la réplica de Cony Camelo. Por su parte, la periodista paisa no quiso ponerle ‘malicia’ a la decisión del exesposo de Nataly Umaña y afirmó que ambos cocinan bien y que pudo ser el motivo de haberla escogido.

“Nos la llevamos bien, cocinamos bien, así que no veía por qué no se iba a venir hacia el equipo morado ¡Bien hecho Alejandro! Algo bueno debo tener”, dijo puntualmente la comunicadora de 30 años.

Por su parte, en el mismo capítulo, Estrada confesó su percepción de la participante: “Realmente me parece una mujer muy guapa (...) Lo de Dominica es que lo he manifestado, es una mujer muy guapa.”

Alejandro Estrada nuevamente opinó sobre su percepción de Dominica Duque - crédito @alejoestrada/Instagram

Los comentarios de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar, resaltando que los famosos harían una bonita pareja, mientras que otros trajeron a colación la popular frase de Ángela Aguilar, “fan de su relación”: “Alejo se ve tan querido 😍 el es un lord, un bacan, un caballero”; “Domiiii enamórate massss d alejoooo, es bello”; “Definitivamente los realitys son de Alejandro, para bien o para mal”; “Ayer no pude ver master chef😢 vere hoy el capitulo de ayer ahi que lindo el match perfecto alejo y dominica😍 fans de su relacion”; “si que El Amor fluya (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Cabe recordar que, el desafío consistía en preparar platos para cincuenta comensales y, tras evaluar los puntajes de los invitados, Claudia Bahamón anunció que el equipo rosado, liderado por Víctor Mallarino e integrado por las celebridades Caterine Ibargüen, Jacques Toukhmanian, Roberto Cano, Maria Fernanda Yepes, y Carolina Cuervo, obtuvieron el mayor puntaje y se llevaron la victoria.

Como consecuencia, el equipo morado y rojo tendrán que enfrentarse a un nuevo reto de salvación que les permita asegurar su permanencia, una semana más, en la competencia por el premio de los $200 millones.