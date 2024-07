Yeferson Cossio se pronunció sobre la multa que le impuso la Superintendencia de Industria y Comercio

Yeferson Cossio dio nuevos detalle sobre la sanción que impuso la SIC por el 'Método Cossio' - crédito @yefersoncossio/Instagram

A mediados de 2023, se dio a conocer una información relevante que involucraba al creador de contenido Yeferson Cossio. De acuerdo con un documento expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el creador de contenido debía pagar una multa millonaria por aparente publicidad engañosa con su curso llamado Método Cossio.

Para la SIC, esta herramienta ofrecía elementos que no se ajustaban a la realidad, por lo que decidió imponer una multa al antioqueño de más de 800 millones de pesos. De acuerdo con una publicación que reposa en la cuenta de Facebook de Cossio, aparentemente este curso prometía que las personas podían crecer en redes y monetizarlas, ya fueran personales o las de un emprendimiento.

El proceso, que comenzó en 2022, despertó curiosidad en 2023 cuando se viralizó el tema en redes sociales. En su momento, el paisa se refirió al tema, afirmando que esto no se trataba de un error, como sí los había cometido en el pasado con varios de sus proyectos.

“Aquí no fue un error, yo sí he cometido errores. Al principio cuando estaba empezando por falta de información los hacía, pero este no fue el caso. Si por X o Y motivo después de defensa y todo eso la SIC decide que infringí las normas y me toca pagar una multa, pues nada, se acata la ley se levanta la cabeza y con todo el amor del mundo se continúa”, expresó Cossio en su momento.

Cómo avanza la sanción en contra del paisa

Recientemente, el paisa habló con el programa de variedades Lo sé todo y afirmó que lo que ofrecía con el curso era una capacitación para aquellas personas que quisieran crecer en redes, por cerca de 50 dólares y daba herramientas para el mundo digital.

“El curso que yo vendí, cualquier persona que se meta a verlo, fue un curso de 50 dólares que a usted no se lo van a dar por menos de mil o dos mil. Son como 100 horas de curso, enseño edición profesional, edición en celulares, fotografía, errores que no se deben conocer, cómo monetizar todas las redes sociales”, explicó el antioqueño.

Y agregó que sus palabras fueron malinterpretadas: “Yo dije que mientras yo me volvía rico, yo ayudaba, entonces, en un video yo dije ‘ustedes mientras se vuelven ricos van ayudando a la gente’, entonces, según ellos, yo les ofrecí que se iban a volver ricos”.

Finalmente, aseguró que sus abogados todavía están en la pelea para no tener que responder por la millonaria multa; sin embargo, es consciente que si esta situación empeora y las cosas se ponen en su contra, agachará la cabeza y no lo volverá a repetir.

Qué dijo la SIC sobre el ‘Método Cossio’

Desde la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, entidad adjunta a la SIC encargada del caso, entendieron las afirmaciones de Cossio como un modo de reforzar la idea de que el Método Cossio ayudaba a ganar dinero en poco tiempo, a lo que se suma la imagen de éxito que proyecta él mismo en sus cuentas de redes sociales. También se concluyó que los resultados prometidos en las piezas publicitarias revisadas dependían de distintos factores adicionales que no fueron advertidos en dicha publicidad.

La entidad dio a conocer la sanción en sus canales oficiales, indicando que el “mensaje publicitario transmitido fue la promesa de ganancias monetarias en un tiempo determinado”, citando las palabras del propio influenciador cuando promocionó el curso.