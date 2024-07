Pipe Bueno y Jhonny Rivera se subieron a cantar en TransMilenio y los ignoraron

A través de un video compartido en TikTok, los cantantes mostraron su interpretación improvisada en el transporte público capitalino - crédito Jhonny Rivera / TikTok

Los cantantes de música popular Pipe Bueno y Jhonny Rivera han estado en el centro de las noticias recientemente, tras participar en un homenaje al fallecido cantante Darío Gómez durante los Premios Heat en República Dominicana, evento en el cual estuvieron acompañados por otros artistas como Luis Alfonso, Arelys Henao, y Heriberto Gómez, hermano del homenajeado. La actuación fue destacada y emocionó a la audiencia, reviviendo el legado de El rey del despecho.

Rivera y Bueno subieron a un bus del TransMilenio en Bogotá y ofrecieron una interpretación de la canción El Intenso. A través de un video compartido en TikTok, los artistas mostraron su viaje en el transporte público de la capital colombiana, un gesto que no fue ampliamente reconocido por los pasajeros presentes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Después de su presentación en el extranjero, los compositores regresaron a Bogotá y decidieron realizar una interpretación improvisada en el TransMilenio, específicamente en el tramo de la avenida Caracas, actualmente en proceso de reconstrucción para la futura llegada del metro. A pesar de la energía puesta en su actuación, varios internautas se manifestaron en redes sociales preguntándose por qué los pasajeros no se unieron a los cantantes.

La actuación de Pipe Bueno y Jhonny Rivera en un bus de Bogotá no fue reconocida por los pasajeros presentes, según se vio en redes sociales - crédito redes sociales

Algunos comentarios calificaron a los usuarios de “aburridos” por no reconocer la oportunidad de cantar junto a los populares artistas. Otro grupo de cibernautas expresó su descontento por no haber estado presentes durante el improvisado espectáculo. El incidente generó diversas reacciones en Internet, desde quienes lamentaron haberse perdido el evento hasta aquellos que bromearon sobre la situación. Sin embargo, la presencia de los artistas en un espacio cotidiano como el TransMilenio sirvió como recordatorio de la conexión directa y sin filtros con su público.

“Hasta a Jhonny le toca ir en buseta”; “Que le pasa a esa gente no cantan jajaja”; “Pipe bueno y Jhonny Rivera lo máximo🤗🤗🤗🤗🥰🥰🥰yo hubiera pagado el pasaje”; “Siempre me voy en TransMilenio para el trabajo, el día que descanso ellos se suben al Trasmi”; “Cuando se bajaron ya no tenían celular ajajjaja”; ”Por qué Dios mío, a mí nunca me pasa algo tan bueno como eso”, escribieron algunos.

Jhonny Rivera reacciona a “mito” viral sobre Pipe Bueno

Por otra parte, el cantante oriundo de Pereira, Risaralda, respondió a un video que ha circulado en redes sociales que vincula al intérprete de Recostada en la cama con una peculiar leyenda urbana. Rivera, que mantiene una activa presencia en redes sociales, fue contactado por sus seguidores sobre un video cómico que renueva el llamado “mito” mencionado por algunos usuarios de Internet.

El cantante de música popular Jhonny Rivera respondió a un video viral que asocia a Pipe Bueno con una divertida leyenda urbana en las redes sociales - Jhonny Rivera / Instagram

La grabación, compartida en la cuenta oficial de Instagram de Rivera, muestra un momento humorístico donde se ve a un grupo de hombres simulando levantar un ataúd en alusión a Rivera. El cantante comentó con buen humor que “las personas salen con cosas muy divertidas”. La leyenda que circula en redes consiste en que Pipe Bueno tiende a fotografiarse con otros artistas justo antes de que estos fallezcan. Este mito ha generado varios memes y comentarios en internet, y aunque muchos usuarios lo encuentran cómico, otros consideran que es una mera coincidencia.

En el video, el cantante Mejor solito hizo alusión a la foto con Bueno, mencionando entre risas la curiosidad generada por el hecho de no estar abrazados en la imagen. Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, con comentarios como “menos mal no lo está abrazando” y “con esas cosas no se puede jugar”. Al respecto, Rivera enfatizó la naturaleza ficticia de estos memes y reafirmó que tanto él como sus seguidores toman estos contenidos con humor. Pipe Bueno también ha demostrado tener buen espíritu ante esta leyenda y sus repercusiones en la comunidad digital.