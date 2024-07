Enviaron a la cárcel la madre de Jhosuar David, niño desaparecido en Valledupar

Madre de Jhosuar David Mejía Gil señaló a su padre de ser el responsable de su desaparición - crédito @AlcaldiaVpar/X y @ValleduparCity/X

Avanza la investigación por la desaparición de Jhosuar David Mejía Gil, un niño de cuatro años que fue visto por última vez el 12 de mayo de 2024 en Valledupar. La madre del menor de edad, identificada como Angélica María Gil Blanco, fue capturada por las autoridades en un operativo de registro y allanamiento llevado a cabo el 12 de julio en el municipio de La Paz (Cesar).

La ciudadana ha sido señalada de ser la principal sospechosa de la desaparición del niño, aunque lo negó y responsabilizó al padre del menor. Sin embargo, ya fue capturada en el procedimiento de allanamiento, en el que también incautaron dos celulares que tenía en su poder, según informó el medio local El Pilón.

“Siguen los avances, hay reserva de alguna información de elementos materiales probatorios que tiene la Fiscalía General de la Nación, por lo cual finalmente fue emanada esta orden de captura”, afirmó el secretario de Gobierno de Cesar, Eduardo Esquivel López, citado por el informativo.

Familiares del pequeño Jhosuar David Mejía Gil piden ayuda para encontrarlo - crédito redes sociales

El 13 de julio, Blu Radio indicó que la madre de Jhosuar David fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le imputó cargos por el delito de desaparición forzada, los cuales no aceptó. Asimismo, un juez ordenó cobijarla con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se determina su situación jurídica.

De acuerdo con una grabación en manos de las autoridades, la mujer en cuestión fue la última persona con la que el niño habría estado antes de desaparecer. Pues, fue captada transportando al niño en una motocicleta. Según reveló la hoy procesada en conversación con El Pilón, ella se encontraba en Valledupar haciendo unas compras con su pareja y luego se dirigió a la casa de sus padres. Allí, recogió al menor para darle un recorrido.

Jhosuar David Mejía Gil fue visto por última vez con su madre - crédito @ValleduparCity/X

“Cuando estábamos en el parque pasó un niño que nunca había visto y le di 200 pesos para que me hiciera el favor de comprarme en la tienda una gaseosa y una papa. Cuando el niño viene de hacer el mandado, mi pareja me llama para decirme que me apure porque teníamos que entregar la moto que era prestada. En ese momento yo me monto en la moto y llegó hasta la esquina que está antes de la casa y nuevamente lo dejo. Ese fue mi error, dejarlo ahí”, indicó la mujer en la entrevista.

No obstante, en diálogo con el medio afirmó que no está involucrada en la desaparición de su hijo. Por el contrario, señaló como presunto responsable al padre del menor de edad, identificado como José Mariano Mejía.

“Dicen que él no fue porque lo ven llorando, buscando y él dice que ese día estaba trabajando, pero como madre que soy no creo en esas palabras, y más por todo que me hacía y cuando llegaba la policía nada más lloraba y decía que no hacía nada y le creían y se iban, así siempre quedaba yo”, aseguró la mujer.

Autoridades establecieron millonaria recompensa por información sobre el paradero de Jhosuar David - crédito @GobdelCesar/X

Pero, el padre del niño dijo que no se vio con el niño el día de su desaparición porque la procesada nunca se lo entregó. Además, informó que los abuelos, es decir, los padres de Angélica María Gil Blanco son quienes se han encargado del cuidado de Jhosuar David, porque ellos no cuentan con los recursos económicos para asumir esa responsabilidad.

Así las cosas, las autoridades establecieron una millonaria suma como recompensa para las personas que brinden información que permita dar con el paradero del niño. “La idea es fijar la suma de 10 millones de pesos como recompensa para lograr la pronta ubicación de este menor de edad y que pueda volver nuevamente con sus familiares. El municipio de Valledupar debe ser un entorno seguro para nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó el secretario de Gobierno de Valledupar, Jorge Pérez.