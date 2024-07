La verdadera cara de las “ollas” en Medellín, drogas y menores de edad

Bates reveló detalles de su experiencia al interior del expendio de drogas - crédito @StephBatesPress/X

Con la exposición de múltiples casos de explotación sexual en Medellín, desde la alcaldía de la capital de Antioquia, con Federico Fico Gutiérrez como cabeza de la administración, han afirmado que uno de sus objetivos principales es erradicar este tipo de problemáticas.

A pesar de ello, en los últimos meses se han registrado más casos similares, además, múltiples concejales y figuras públicas han denunciado que en Medellín hay espacios que son conocidos por el público general por ser expendios de drogas, en los que hay presencia constante de menores de edad.

Para contrastar la situación, la periodista colombo-americana Steph Bates, que se desempeña como directora de Primera Voz, publicó un video en el que resumió su experiencia al interior de una de las “ollas” más conocidas de Medellín.

A pocos minutos de la plaza de Botero, Bates grabó una zona en la que varios habitantes de calle duermen en las vías públicas luego de consumir drogas, a la cual tuvo acceso debido a que estaba acompañada de un residente de la zona.

“Es el equivalente del Bronx que existía en Bogotá, lo que pasa es que no quieren que nadie entre a sacar a las personas que están allá, como son niños y niñas”, afirmó el sujeto sobre el sitio al que iban a ingresar.

Dentro del expendio de drogas, la periodista habló con varios menores de edad, entre ellos un niño de 13 años que afirmó ser consumidor de drogas, que llevaba cinco meses radicado en ese lugar.

“Me fui de la casa porque tenía muchos problemas en la casa… A los 12 (comenzó a consumir drogas) acá (en Medellín)”, fueron las palabras del menor.

De la misma forma, Bates tuvo una conversación con una trabajadora sexual, que le indicó que estaba viviendo en la calle desde los 12 años, que era adicta a varias drogas y que para poder seguir consumiendo tomó la decisión de prostituirse.

“Cincuenta, sesenta o hasta cien mil pesos, me siento mal porque no son esos hombres con los que quiero estar. Es verdad (consume drogas antes de tener relaciones con sus clientes), o si no no sería capaz de estar con nadie”, respondió la mujer.

En el video expuesto por Bates se observa la presencia masiva de personas en esa “olla”, pero además, se destaca la ausencia de las autoridades, puesto que es un espacio del que los criminales se han apoderado en todos los sentidos.

La publicación de la periodista se hizo viral en redes sociales, lo que provocó que varios usuarios pidieran a las autoridades en Medellín intervenir este tipo de espacios y buscar la forma de ayudar a los menores de edad que permanecen allí.

“Me parte el corazón esta realidad. Un niño de 13 años es un niño. No es posible que esté solo en la calle consumiendo”, “Además de población indígena, sin ley, con menores de edad de día y de noche, en más calles, en situación de mendicidad” o “Pero Fico muestra que todo está bien, esta es la verdadera realidad de la ciudad”, son algunos de los comentarios al respecto.

Debido a los múltiples casos de explotación sexual a menores en la ciudad, desde la Alcaldía de Medellín se ha implementado una estrategia que consiste en capacitar a 2.500 taxistas para que tengan conocimiento sobre temáticas de esta problemática y las rutas de atención que deben seguir cuando sean testigos de uno de ellos.

“Los taxistas de Medellín juegan un papel muy importante en nuestra red de protección precisamente porque es un parte de ese circuito de ciudad están en cada calle en cada esquina en cada barrio y pueden ser actores determinantes para identificar algunas alertas”, declaró Sandra Sánchez Álvarez, secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín.

El primer grupo de 500 conductores comenzó en la segunda semana de julio con la capacitación que también incluirá temas de disciplina positiva, atractivos turísticos y servicio al cliente en inglés.