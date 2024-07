Nórida Rodríguez aseguró que Rtcv la sacó de créditos de un nuevo programa: “Un desquite muy bajo”

Norida Rodríguez aseguró que un programa infantil que dejó planteado fue cancelado - crédito Colprensa

En la tarde del domingo 7 de julio de 2024, la actriz y exgerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) aseguró que uno de los programas que ella ideó y ayudó a producir mientras hacía parte del sistema de medios públicos será estrenado sin su nombre en los créditos y su voz que, en un principio, fue pensada para narrar algunas partes en los capítulos.

Así lo confirmó a través de una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que el programa titulado “Lo sé de memoria”, que será una colaboración entre Rtvc, Señal Memoria y el medio El Espectador, será estrenado el 25 de julio de 2024, eso sí, con algunos cambios que eliminan el crédito de la actriz como parte del proyecto, algo que consideró como una “grosería”.

“Acabo de enterarme que uno de los tantos proyectos que dejé andando en @RTVCco @SenalMemoria en coproducción con @elespectador (Lo Sé De Memoria) sale al aire el 25 de julio. Aunque es mi idea original, cómo era de esperarse se dio la orden de retirar mi nombre de los créditos, por supuesto también eliminaron la narración con mi voz. Una grosería directamente proporcional al que la comete”, aseguró la exgerente.

Pero, en su mensaje, Rodríguez aseguró que ese no sería el único caso, pues en otras producciones que ella ideó y dejó en producción, como, por ejemplo, un programa infantil, fueron cancelados. Ese detalle llevó a la actriz a asegurar que se trataría de “un desquite”, que terminaría perjudicando al patrimonio de Rtvc y al de la televisión pública del país.

“Esto para no mencionar los otros proyectos en los que se invirtió tiempo, esfuerzo y dinero (como un novedoso programa infantil) y que solo por haber sido impulsados por mí han sido cancelados. Un desquite muy bajo que no me afecta a mí, sino a la audiencia y al patrimonio de la TV pública”, concluyó la exgerente en su publicación.

La exgerente de Rtcv calificó como "un desquite" la salida del programa sin el crédito con su nombre - crédito @Noridaoficial/X

Así fue la salida de Nórida Rodríguez de Rtvc

En abril de 2024, se confirmó salida de Nórida Rodríguez de la gerencia de Rtvc y aunque en un principio se hubo varias teorías, fue la misma actríz la que reveló detalles sobre su destitución como cabeza del sistema de medios públicos, dado que, en entrevista con el medio Semana, afirmó que no fue el presidente Gustavo Petro el que solicitó su renuncia, sino Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) y vocera del Ejecutivo. La solicitud tuvo lugar tras una entrevista con Caracol Radio, donde se filtró la noticia de su salida desde Casa de Nariño.

Nórida Rodríguez dejó el cargo de gerente de Rtvc en abril de 2024 - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

“Cuando llegué a la entrevista con Caracol Radio, no tenía idea de que La W quedaba al lado, separada por un vidrio. Uno de mis asesores estaba viendo la entrevista desde el otro lado y oyó cuando desde Presidencia filtraron que me habían pedido la renuncia. No diré quién, pero sabemos quién lo hizo”, aseguró Rodríguez a Semana.

La actriz atribuyó su salida a presiones relacionadas con acusaciones de irregularidades en la contratación y una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General de la Nación. A pesar de esto, defendió su gestión y afirmó haber sido víctima de un ataque mediático sistemático, pues en sus declaraciones destacó la existencia de “intereses oscuros”, aunque no especificó cuáles.

Hollman Morriz (izquierda) tomó el cargo como gerente luego de la salida de Nórida Rodríguez- crédito Colprensa.

“Me han difamado durante semanas, desde la mañana hasta la tarde diciendo toda clase de mentiras, inventando acciones que, en ningún momento, yo he realizado ni personas de mi equipo”, agregó la actriz.

Tras la salida de Nórida Rodríguez, Hollman Morris, amigo del presidente Gustavo Petro, asumió como gerente, a pesar de los cuestionamientos por varias investigaciones que afronta.