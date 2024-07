Juan Fernando Cristo buscará acercamientos con expresidentes para el acuerdo nacional y constituyente

Juan Fernando Cristo confirmó que buscará un diálogo con los expresidentes - crédito Camila Díaz/Colprensa

El nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que buscarán un acercamiento con los expresidentes Álvaro Uribe, César Gaviria, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper e Iván Duque con el propósito de generar consensos con todos los sectores, especialmente con los más acérrimos al gobierno de Gustavo Petro.

El jefe de la cartera del Interior afirmó que él será el encargado de buscar los acercamientos con los exmandatarios, tarea directa del presidente Petro para “hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente”.

Cristo indicó que buscará al expresidente César Gaviria con quien ha mantenido serias confrontaciones cuando se posesione como nuevo ministro del Interior.

“Con el expresidente Gaviria hace tiempo no hablo, pero en la búsqueda de este acuerdo nacional, una vez me posesione, voy a buscar al expresidente Gaviria para tener una conversación sobre los temas de la agenda de reformas institucionales y de la posibilidad de construir un acuerdo para convocar una constituyente”, aseveró Juan Fernando Cristo.

El alto funcionario también enfatizó que no ve a Colombia como un país que no se logre conciliar, ya que de ser así, le hace un daño a los colombianos.

Juan Fernando Cristo aseguró que él será el encargado de buscar los diálogos- crédito Mariano Vimos/Colprensa

“Vamos a hablar con todos los sectores, vamos a escucharnos. Hay muchas diferencias, hay profundas diferencias, pero, y yo no me resigno como colombiano, no podemos aceptar que definitivamente en Colombia se volvió imposible llegar a un acuerdo sobre algo. Eso le hace un daño inmenso a la sociedad y es lo que ha frenado las posibilidades de desarrollo de Colombia”, agregó Cristo.

Uribe, Duque, Pastrana y Juan Manuel Santos han manifestado en más de una ocasión su serio rechazo a una constituyente. En cambio, Samper ha estado más abierto a la posibilidad de diálogos para un acuerdo nacional.

Posición de Iván Duque

El expresidente Iván Duque aseguró que la idea de una constituyente es para “perpetuar en el poder al actual Gobierno y al Pacto Histórico”.

El expresidente Iván Duque aseguró rechazó la idea una constituyente - crédito EFE

“Una Asamblea Nacional Constituyente tiene como objetivo perpetuar en el poder al actual Gobierno y al Pacto Histórico”. Para el exmandatario, la propuesta de abrir diálogos con varios sectores del país es “una fachada”: “El tal ‘Acuerdo Nacional’ es una fachada para provocar una ruptura institucional. Ese proceso generará incertidumbre, desconfianza y fragilidad institucional”, indicó el expresidente Duque.

Y agregó: “Llevará a una confrontación política aun mayor y confundirá las prioridades. Sufrirá la democracia y muchos de los principales problemas del país seguirán desatendidos. En eso estamos”.

Posición de Álvaro Uribe

A través de su cuenta de X, el líder del Centro Democrático indicó que el Gobierno se está desgastando en este tema, generando incertidumbre constitucional en el país.

De igual forma, enfatizó en que el país tiene otras prioridades que están siendo desatendidas por insistir en un acuerdo de sectores del país político.

“En Colombia se necesita trabajar, producir, generar empleo de calidad, resolver problemas sociales, tener seguridad. No puede ser que todo esto se siga retrasando por acuerdos de sectores del ‘país político’, de personas que no trabajan ni dejan trabajar, que ahora quieren llevar a Colombia a una incertidumbre Constitucional, a los cual nos oponemos”, indicó Uribe.

Posición de César Gaviria

Semanas atrás el expresidente César Gaviria rechazó cualquier modificación a la carta magna. “El respeto a ella, es la principal garantía que se le puede brindar a los colombianos, de que las decisiones futuras provienen de un acuerdo y no de una imposición velada. Intentarlo es un acto contra la misma constitución del 91, que respalda la inmensa mayoría de los Colombianos”, indicó.

Y agregó: “A propósito de la insólita propuesta, he revisado punto por punto los acuerdos y no encuentro que el equipo del gobierno Santos haya negociado la posibilidad de realizar una asamblea constituyente. Lo que hizo, fue una referencia a un acuerdo político. El artículo 376 de la Constitución Política de 1991, establece de manera clara, la única forma en que puede ser convocada una asamblea constituyente. Cualquier intento de convocatoria por fuera del marco constitucional, atentaría de manera directa contra la estabilidad democrática institucional y las demás ramas del poder público”.

Posición de Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper afirmó que está de acuerdo en que se avance en la convocatoria de una constituyente.

A través de una publicación en la red social X, el exmandatario colombiano resaltó que este proceso se debe realizar ceñido al “trámite dispuesto por el artículo 376 de la Constitución que legitime cambios acordados para la #PazTotal”, y agregó que resulta indispensable progresar en los puntos de un acuerdo nacional para antes de concluir 2024.

El expresidente Ernesto Samper estuvo de acuerdo con la constituyente del presidente Petro - crédito Alejandro Prieto/EFE

Posición de Juan Manuel Santos

En entrevista con El Tiempo, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que “tratar de convocar una constituyente sería un gran error totalmente innecesario”.

Sin embargo, indicó que el nuevo ministro del Interior podría tener un rol importante en la implementación de lo pactado con la antigua guerrilla y avanzar en los resultados esperados, en vez de centrarse en la propuesta de una constituyente. “Le hará un gran servicio al gobierno y al país”.