Emmanuel Restrepo reveló los roces que tuvo en ‘La casa de los famosos: “Los galácticos quedaron como muy rayados”

Emmanuel Restrepo, el actor que se ganó el cariño de los televidentes colombianos por su cómica interpretación de Carmelo Rendón en Rigo, comentó sobre su experiencia en La casa de los famosos y los participantes con los que tuvo algunos roces.

En una entrevista con la emisora Los 40 Colombia, Restrepo reveló su apreciación sobre algunos de sus compañeros y su decisión de no participar en futuros reality shows. El actor, que se desempeñó como host digital del formato televisivo, también aprovechó para hablar sobre cómo rechazó una oferta para ser concursante debido al cansancio acumulado tras las grabaciones de la serie de Netflix, La primera vez.

Restrepo explicó que inicialmente rechazó la oferta porque venía de una intensa carga laboral, “Entonces yo lo último que quería era encerrarme en una casa y había unos argumentos ahí de que yo no voy a hacer eso, pero después de verla y después de estar ahí, volvería a decir que no”, expresó.

Aunque más tarde consideró la posibilidad, finalmente afirmó que no le gustaría participar en un reality de convivencia, puesto que cree que no podría manejar el estrés y las interacciones negativas que conlleva: “Yo no creo que sería capaz de estar ahí, me odiarían. Todo lo que construí con Carmelo se destruiría, todo el mundo me odiaría”, aseguró.

En la entrevista, Restrepo también mencionó que durante su labor como host digital, no tuvo una buena relación con dos integrantes del equipo Galáctico. De acuerdo con el actor, algunos tuvieron actitudes que no le agradaron en los episodios finales del reality. “Siento que al final, como los galácticos quedaron como muy rayados, como por cosas y entonces en los últimos días sentí de Martha (Isabel Bolaños) y José Miel sobre todo así como (gestos) y ya como que maric… es un personaje, es un juego, pero de hecho nunca me cayeron mal, todos me parecían muy tesos”, dijo Restrepo, destacando que, aunque tuvo ciertos conflictos, siempre admiró la dedicación de todos los participantes.

El actor expresó que es difícil para él convivir con personas de distintas personalidades, especialmente en un entorno de alta presión como un reality show. Concluyó mencionando que aquellos que aceptan participar en estos programas son personas muy “tesas y berracas”, pero que él no se considera adecuado para esa experiencia.

Emmanuel Restrepo narró su ascenso en la televisión colombiana tras despedirse de Carmelo Rendón

De otro lado, el actor se despidió recientemente del personaje Carmelo Rendón en el magacín matutino Buen día Colombia, un programa también perteneciente al Canal RCN, según informó el mismo actor en la entrevista. Restrepo aprovechó la ocasión para comentar cómo fue su llegada a la televisión colombiana y su progresión en la industria.

Emmanuel Restrepo inició su carrera como extra en diferentes producciones, destacándose por primera vez en la serie El Capo de RCN. Desde esos comienzos modestos, Restrepo escaló hasta obtener papeles cortos en telenovelas como Enfermeras.

Su perseverancia fue clave para que, eventualmente, lograra protagonizar una serie colombiana, permitiéndole finalmente interpretar a Carmelo Rendón, personaje con el cual obtuvo notable reconocimiento. No obstante, en los últimos días, el joven cambió su apariencia para despedirse temporalmente de su rol y reveló que volverá a ser “él mismo” por un tiempo. Esta transición muestra la evolución de un actor que comenzó realizando papeles secundarios y alcanzó protagonismo, reflejando la importancia de la dedicación y esfuerzo en la carrera artística.