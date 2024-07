Gabriel Murillo reveló lo que piensa de los comentarios de Camilo Sáenz contra Franko Bonilla

Gabriel Murillo habló de la participación de Franko Bonilla en ‘MasterChef Celebrity’ - crédito Canal RCN

En un pasado episodio de la sexta temporada de Masterchef Celebrity dejó a los seguidores del programa con fuertes impresiones. El capítulo se trató de un reto de salvación que involucró a varios concursantes, entre ellos Camilo Sáenz y el comediante Franko Bonilla.

Al inicio del episodio, los participantes Camilo Sáenz, Franko Bonilla, Martina ‘La Peligrosa’ e Ilenia Antonini se enfrentaron a la tarea de realizar un platillo libre con el objetivo de quitarse el temido delantal negro.

Sin embargo, la dinámica cambió cuando la presentadora Claudia Bahamón introdujo cuatro sobres que cambiaron las reglas del juego cada diez minutos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Camilo Sáenz criticó a Bonilla por perjudicar su platillo: “No sumó al plato; más bien, le restó” - crédito Canal RCN

Estos sobres introdujeron modificaciones como cambiar de estación con el compañero de la derecha, agregar un toque dulce al platillo, incorporar picante y finalmente, volver a la estación original para terminar la cocción.

Estos cambios inesperados provocaron reacciones adversas entre los concursantes, sobre todo unos comentarios del Sáenz contra Bonilla: “En realidad, no sumó al plato; más bien, le restó,” comentó el actor visiblemente molesto.

Las palabras de Sáenz generaron comentarios molestos en las redes sociales e, incluso, varios participantes del programa opinaron de lo que había ocurrido en el reto. Gabriel Murillo, el segundo eliminado del reality, en una entrevista con Infobae Colombia habló sobre la situación que se presentó en la cocina.

El comediante recibió comentarios negativos por parte de Camilo Sáenz por preparar mal su plato - crédito Canal RCN

“La verdad, yo creo que Franko lo hizo de mala clase, o sea, yo creo que Franko sí le destrozó el plato a Camilo, porque Franko es así, él me ha hecho muchas cosas a mí también, entonces yo estoy de acuerdo con Camilo, la verdad; o sea, yo soy team Camilo y yo estoy de acuerdo que él lo hizo de mala clase”, dijo el comediante en tono sarcástico.

El bogotano agregó que lo que observó en esos momentos se dio cuenta que su colega no lo hizo con mal intención.

“Hizo lo mejor que podía, con lo que tenía y yo no me di cuenta, yo lo vi después porque en ese momento como que no me di cuenta, pero sí hay momentos donde él está preguntando a Camilo como que: ‘oiga, ¿usted que está haciendo?, o sea, dígame por lo menos qué hacer’, y Camilo no lo responde nada, entonces como él le preguntó y usted no le quiso responder, pues ahora se está quejando de que él otro no le hizo el plato que tenía en la cabeza. Es que nadie más sabía lo que usted estaba cocinando entonces no quería colabora y también se jodió”.

El actor se le fue en contra de Franko por "hacer un desastre" con su preparación - crédito - @camilosaenz28 / Instagram

La amistad entre Bonilla y Murillo quedó evidenciada cuando este último salió de la competencia. Franko se veía afectado y con lagrimas en los ojos por la decisión de los jurados. Además, Gabriel reveló a este medio que saber que su colega iba estar en la competencia le dio ánimos de participar: “Yo sabía que él iba a ir porque somos cercanos y él me contó que iba a ir, entonces también fue como otra motivación para ir también, o sea, como que no voy a estar solo, por lo menos vamos a hacer a algún chiste que se nos ocurría entre los dos allá. Cuando ya llegué y vi a Vicky también fue como bueno por lo menos somos como los tres comediantes ahí y, además, compartí un par de shows, pues que nos hemos encontrado, pero también compartí con ella y acá como la experiencia es que fue la capitana de mi equipo”.

“Fue como sentir no sentirse solo y por lo menos sentir que uno conoce a alguien, porque el primer día que todos entramos, entre ellos todos se conocían porque han trabajado desde hace muchísimo tiempo, pero yo si no conocía a ninguno, o sea, los había visto en televisión, pero nunca había interactuado con ellos, entonces sí, estar como por lo menos con los tres comediantes era bueno”, agregó el humorista.

Gabriel Murillo contó cómo la presencia de Franko Bonilla lo motivó a participar en MasterChef - crédito Canal RCN