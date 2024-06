Nanis Ochoa recibió amenazas de muerte contra ella y sus hijas: “No me vayan a crucificar por eso”

Nanis Ochoa reveló haber recibido amenazas de muerte tras su comentario contra Karen Sevillano - crédito Canal RCN

La expresentadora y actriz paisa Nanis Ochoa se encuentra en el ojo público después de que se viralizó un video en redes sociales en el que se escucha un comentario suyo contra la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano.

El clip, que se volvió tendencia en diferentes plataformas digitales, fue grabado por otra participante del reality de convivencia Mafe Walker. La guía espiritual, que pertenecía al grupo contrario al de Sevillano, estaba transmitiendo en vivo, así que usuarios en las redes sociales extrajeron el momento en el se escucha a Ochoa decir: “Ya que fueran a atacarla y yo me voy ‘quiubo, pues negr* hijuep*t*”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La expresentadora de 'Lo sé todo' aseguró que todo fue producto de la efusividad - crédito @rechismes/Instagram

La expresentadora del programa Lo sé todo ofreció disculpas públicas a la creadora de contenido a través de su cuenta de Instagram, compartiendo capturas de pantalla de dichas disculpas: “Se filtró la conversación que tuve con Karen Sevillano. Se compartió incompleta, pero aquí está íntegra. La única persona a la que le debo una disculpa es a Karen, y a nadie más”, expresó.

Durante su visita en el programa Buen día, Colombia, Ochoa aprovechó el espacio televisivo para reiterar sus disculpas por el comentario inapropiado que realizó y reveló que ha recibido amenazas de muerte después de la viralización del video.

“He recibido amenazas de muerte, pero no me importan. Lo que sí me preocupa es que amenacen a mis dos hijas. Fue un momento desafortunado y un comentario feo, pero ya le pedí disculpas a Karen”, afirmó después de la gran controversia y diferentes reacciones en redes sociales.

Nanis Ochoa ofreció disculpas públicas y expresó su preocupación después de recibir amenazas contra ella y su familia - crédito cortesía Canal RCN

La expresentadora expresó su preocupación por la seguridad de su familia y detalló que ha recibido mensajes amenazantes: “Tengo todos los pantallazos de las conversaciones que me han enviado. Uno de ellos dice: ‘si las veo en la calle las mato’”. En respuesta a estas amenazas, hizo un llamado a la reconciliación y el amor, evitando generar odio: “Discúlpenme, no me vayan a crucificar por eso, fue un error y fue imprudencia. No soy racista, pero hice un comentario desafortunado, por eso ofrezco disculpas”.

La modelo también mencionó que si bien no entendía por qué debía pedir disculpas a la comunidad en general, ahora comprende la razón: “No entiendo por qué debo pedir disculpas a la comunidad, pero entendí que debo hacerlo. Estuve casada con un negro por siete años (Pipe Calderón) y la abuela de él era una chocoana, amo a ‘Bola 8′ y me dicen que soy racista porque hice un comentario. No lo entendí, pero ahora sí”, indicó la paisa.

Nanis Ochoa reveló haber recibido amenazas de muerte tras la viralización del video -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Ochoa agregó que este incidente debe tomarse como una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de las palabras y las acciones en los medios y en la vida cotidiana. “Es un llamado al amor y la reconciliación y no generar odio. Yo pido disculpas, ya no lo vuelvo a cometer”, concluyó la actriz.

¿Cuál fue la respuesta de Karen Sevillano al comentario de Nanis Ochoa?

Después de la divulgación de las imágenes, Nanis Ochoa se contactó con Karen Sevillano a través de mensajes directos en Instagram, buscando aclarar lo sucedido y ofrecer disculpas.

Karen Sevillano respondió que no se sintió ofendida por el comentario de Nanis Ochoa -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Sevillano, por su parte, respondió que no se sintió ofendida por el comentario de Ochoa, aunque aclaró que términos racistas como el usado se han dirigido hacia ella en más de una ocasión.

“Pues… si estuvieses hablando de una persona blanca dudo mucho que hubieses dicho ‘blanca hpt*… si lo que me estás preguntando es que si estoy ofendida, la respuesta es que no, vos no sos ni la primera ni la última persona que me dice ‘negra hpt*’ (…) Desafortunadamente uno como negra aprende a vivir con eso… La verdad, yo no sé qué clase de persona sos vos porque no viví con vos ni 24 horas. Si estás preocupada porque yo salga a decir algo estate tranquila que a mí no me interesa salir a redes sociales a ‘hacerme la víctima’ ni mucho menos”, indicó la influencer.