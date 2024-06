Alejandro Riaño le envió contundente mensaje a los papás que dejan ver su show a los hijos

Alejandro Riaño dijo quiénes deberían ver su programa de Juanpis González - crédito @juanpisgonzalez/IG

Por estos días se ha viralizado en TikTok un video en el que aparece Alejandro Riaño dando una entrevista en el podcast Aún no sé de Edwin Maya en el que habló sobre su relación de “rechazo y gratitud” con su emblemático personaje Juanpis González, pero también con las personas que deberían verlo.

Aunque el comediante se ha enfocado en la creación de producciones audiovisuales sobre temas sociales y algunas veces en las redes sociales, también comparte material de su vida laboral como personal, cree que su trabajo no es apto para todas las edades.

Esta posición la explicó Riaño tomando como ejemplo una anécdota que le pasó en un lugar que frecuenta visitar con sus hijos y familia.

Alejandro Riaño vivió un momento incómodo con un fan en un lugar que frecuenta con sus hijos - crédito @alejandroria/Instagram

De acuerdo con sus declaraciones, en su posición de papá ha tenido que “regañar” a algunos fanáticos porque se ha dado cuenta de que están poniendo a los niños a ver sus programas y el personaje de Juanpis González y para él no es una decisión acertada, pues este papel podría ser malinterpretado.

“El domingo yo voy a muchos sitios de niños, obviamente por mis hijos, y hay veces que se acercan niños a pedirme una foto y yo me siento ya como un papá, porque lo soy, y de regañar al papá y decirle: ‘Oye él por qué está viendo Juanpis. Si es que no puede ver Juanpis’. Me dice: ‘No es que él entiende’. Y yo: ‘No, él no entiende’”, reveló el comediante.

Alejandro explicó que este tipo de personajes y de creaciones están hechas para personas adultas que entienden la sátira, el sarcasmo y lo que se quiere representar con esta actuación. Además de los temas coyunturales que se están tratando y la razón por la que se hace.

“A un chino eso le puede parecer muy chévere. Decirle al otro ‘manteco’ o a la empleada maltratarla, o no sé qué, y le puede parecer chistoso, pero está en esa delgada línea, y ahí es cuando hay una responsabilidad muy grande por parte de los padres. De hecho, yo lo tengo en mi Instagram, que es para mayores de 16 años y en el teatro tampoco dejamos entrar gente que no sea mayor de 16″, explicó Riaño.

Alejandro Riaño explicó que los niños no deben ver su programa de 'Juanpis' - crédito aunnosepodcast/TikTok

‘Juanpis’ se burló de la desaparición de las EPS en Colombia

Luego de que el 28 de mayo, la EPS Sura anunció de manera oficial su retiro del sistema de salud en Colombia, más de cinco millones de afiliados que estaban en la entidad quedaron en vilo.

Esta situación hizo que múltiples figuras del país salieran a criticar al Gobierno nacional, indicando que la gestión del presidente Gustavo Petro ha hecho que las EPS colapsen,

Sin embargo, Alejandro Riaño aprovechó el momento y con su personaje de Juanpis González se burló de la situación y envió un sarcástico mensaje.

A través de un video publicado en su perfil de Instagram, el comediante se refirió a la grabación viral del presidente de Argentina, Javier Milei, en la que afirmó que acabaría con varios ministerios en su país.

“Oigan, EPS que no deben existir huevón. Y aunque se resistan los paisas, huevón, Sura, jajaja, pa’ fuera huevón. [..] Señores, salud, pero para mí, porque ustedes ya no la tienen”, fue la referencia que el comediante hizo sobre la petición de la entidad a la Superintendencia de Salud.

El comediante hizo un video haciendo una referencia directa al presidente de Argentina - crédito @JuanpisGonzalez/Instagram

Cabe mencionar que el bogotano en repetidas oportunidades ha salido a hablar con su personaje de la actualidad política del país, y en más de una ocasión ha dejado ver que su personaje fue creado para hacer una crítica a la derecha del país, pero esto no ha evitado que Riaño se refiera de manera negativa al Gobierno Petro.