Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, hizo grave denuncia: los estarían buscando para matarlo

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, hizo graves acusaciones contra uno de los líderes de izquierda en el Magdalena, el exgobernador y exalcalde Carlos Caicedo, además de otros políticos y miembros de la fuerza pública.

Las denuncias las dio a conocer en una entrevista con Semana, donde afirmó que existen intenciones de intento de asesinato en su contra, insinuando que detrás podría estar Caicedo.

“Varias personas me han contado. Carlos Caicedo no se resigna a perder el poder. Es un obsesivo, un enfermo por el poder. Haber ganado la elección en Santa Marta me ha llevado a que muchas personas me digan: “Ojo con Carlos Caicedo, ten cuidado”. Lo que pasa es que no se atreven a denunciar por temor. No me estoy inventando su prontuario. Es un confeso guerrillero, que después viene con unos ruidos enormes de unos asesinatos en la Universidad del Magdalena en compañía de grupos paramilitares. Como hay un gobierno de izquierda, se volvió guerrillero. Ahora resulta que quiere ser presidente. Puede pasar de todo”, indicó en la entrevista.

Agregó que, incluso, se ha ofrecido una millonaria suma de dinero por cometer el crimen: “Por mí hace rato vienen ofreciendo plata, lo denuncié en la Fiscalía durante la campaña. Me han llegado a decir que ofrecen $1.000 millones, $2.000 millones. A veces bajan el precio, $500 millones”, afirmó.

De acuerdo con el mandatario de los samarios, Caicedo no se resiste a que él ni sus aliados de Fuerza Ciudadana no estén gobernando, por ello, la supuesta persecución hacia él.

En relación con las fotos divulgadas en las que se ve acompañado de alias Camilo, perteneciente a Los Pachencas, este afirmó que se trata de un montaje y lo que en realidad ocurrió fue una retención ilegal. “En el momento que ya nos íbamos, el tipo me dice que no me va a pasar nada. Me abre la mano, pero cuando se la doy me jala y nos abrazamos. Ten la plena seguridad de que, si me hubiese dicho que me arrodillara, me arrodillo. Fueron seis tipos con fusiles, uno de ellos desarma mi escolta. Otro me arrebata los celulares de las manos. El tipo tiene una metralleta en la mano, que se la esconden en las foticos pinceladas”, agregó al medio citado.

A su vez, contó que la Administración que recibió presenta varias irregularidades y hechos de corrupción. Afirmó que recibió información escasa, pero que halló el destino de $10.120 millones en contratos del Centro de Desarrollo Infantil de Bonda y Ciudad Equidad desde 2015. También mencionó problemas en los Centros de Referencia “La Fiscalía determinará responsabilidades”, complementó.

En la entrevista destacó que, por estas presuntas irregularidades, habría un déficit de 2023 de $90.000 millones. “Embargos y contingencias judiciales, $368.000 millones. Eso da un total de $458.000 millones en riesgo fiscal. Es la realidad”, sostuvo.

Indicó que no se invirtió en seguridad, “dejando 215 cámaras dañadas por falta de mantenimiento”, dijo que el Centro de Detención Transitorio se usó como centro de adulto mayor. Sostuvo que el camellón de la bahía “fue inaugurado para captar votos”, pero no ha sido entregado ni liquidado, al igual que el camellón de El Rodadero. El colegio de Taganga, tras una inversión de $9.414 millones, según él, está abandonado.

Por último, habló de su relación con el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo: “Su grupo de trabajo me ha atendido. Ahora le estamos pidiendo unos recursos, todo el país sabe el problema de agua, acueducto y alcantarillado que tenemos. Hemos tenido acercamientos con la ministra de Vivienda. Hay proyectos en desarrollo. El único corto circuito que tuve con el presidente fue lo que publicó con las fotos que difundieron. Salió de forma ligera a poner un trino. Lo demás, todo normal. Le dije: ‘Lo engañaron’”.