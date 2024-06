Manuela Gómez se intoxicó y terminó en un hospital: cómo se encuentra su bebé

Manuela Gómez alarmó a sus seguidores al compartir su hospitalización por una intoxicación - crédito manugomezfranco1 / Instagram

La empresaria e influencer Manuela Gómez Franco volvió a preocupar a sus fanáticos tras revelar que fue hospitalizada nuevamente hace unos días debido a una intoxicación. Gómez compartió en sus historias de la red social Instagram que lo que parecía ser un almuerzo común con frijoles le generó vómitos y dolores estomacales, poniendo en riesgo tanto su salud como la de su hija por nacer, Samantha.

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele relató que el incidente ocurrió por comer de estos frijoles durante el almuerzo, lo cual le provocó una fuerte reacción adversa. “Les cuento que estaba en el hospital, pasé una noche terrible. Me intoxiqué con el almuerzo de ayer con unos frijolitos, me cayeron re mal,” explicó en un video, añadiendo que los vómitos fueron tan intensos que “vomité hasta las tripas, me dio daño de estómago”.

La situación se volvió tan preocupante que Gómez llegó a temer un parto prematuro debido a los intensos dolores que experimentaba. Manifestó que la intensidad del malestar fue tal que “fue tanto el esfuerzo que hice que la niña se volteó, por fin está en posición, lista para nacer”. La paisa resaltó la angustia que sintió al pensar que su bebé podía adelantarse debido al dolor que estaba sintiendo: “Se los juro, pensé que se me iba a venir la niña de los dolores tan horribles que sentía”, agregó la empresaria.

Después del preocupante episodio, a pesar de no sentirse completamente recuperada, la creadora de contenido fue dada de alta del hospital. Comentó que necesitaba asistir a importantes citas de control de su embarazo, incluyendo ecografías Doppler que se realiza semanalmente para asegurar el bienestar de su hija: “Tengo la cita con la otra doctora para hacer el Doppler. Entonces me dieron el alta con dolor todavía, porque es súper importante hacerme el examen cada ocho días,” indicó.

La empresaria destacó la necesidad de seguir con el tratamiento médico prescrito y de permanecer bajo observación constante para monitorear tanto su salud como la de su bebé: “Si sigo así con este dolor tan horrible, me toca volver al hospital para que me pongan más medicamentos”, añadió, resaltando la importancia de mantener una vigilancia cercana durante esta su embarazo debido a la serie de complicaciones que ha presentado durante su gestación.

La creadora de contenido concluyó su video explicando con sus propias palabras los momentos difíciles que vivió: “Por un caldito, casi me muero”.

De acuerdo con varias declaraciones de la influencer a través de sus redes sociales, su embarazo no ha sido para nada fácil. En los primeros exámenes médicos que se practicó la empresaria, revelaron que su bebé estaba bajo de peso: “La bebé está muy delgada, por debajo del promedio”, indicó en su momento.

Tiempo después viajó a Miami (Estados Unidos) para comprarle ropa a su hija, pero tuvo que realizarse exámenes médicos de emergencia: “He estado un poco perdida porque he estado en el médico haciéndome un montón de chequeos médicos para descartar cualquier cosa de la niña, para saber si la niña está bien, si no. Entonces quería pasar por aquí a darles un saludito. Yo estoy a la espera de los resultados”, explicó la empresaria.

Sin embargo, Manuela Gómez afirmó que los servicios hospitalarios en el país norteamericano le salieron muy costosos: “Quedé debiendo una fortuna en ese hospital. Yo no sé qué voy a hacer. O sea, ni vendiendo un riñón alcanzo a pagar esa cuenta y eso que me fui del hospital (...) Cuánto dinero habría quedado debiendo si me hubiera quedado, Dios mío”.