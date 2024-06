Policía en Jamundí sufrió el segundo hostigamiento con explosivos en menos de 24 horas

La alcaldía de Jamundí confirma un nuevo hostigamiento en Robles, aumentando la inseguridad en la región - crédito redes sociales

Una nueva agresión con disparos y explosivos se produjo contra la subestación de la Policía Nacional en el corregimiento de Robles, ubicado en la zona rural de Jamundí, al sur del Valle del Cauca. El incidente marca el segundo ataque de este tipo en un período de menos de 24 horas.

Con base en los reportes preliminares, el ataque comenzó alrededor de las 3:40 p. m. del miércoles 19 de junio. La información obtenida indica que la agresión fue llevada a cabo con ráfagas de fusil y artefactos explosivos por un grupo de al menos 40 subversivos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Posteriormente, sobre las 5:05 p. m., la comunidad local reportó que aún se escuchaban detonaciones y disparos en el área. En redes sociales circula un video tomado por la misma comunidad que quedó atrapada en medio del cruce del hostigamiento. El tráfico vehicular se detuvo mientras los ilegales atacaban a la Fuerza Pública.

La comunidad vive momentos tensos, mientras las autoridades intentan contener el ataque contra la subestación - crédito Facebook

Desde la Alcaldía de Jamundí emitieron un comunicado breve sobre la situación: “A la opinión pública se le informa que en estos momentos la subestación de Robles está siendo objeto de un hostigamiento mediante ráfagas de disparos y otros artefactos explosivos no identificados hasta el momento. Ante esta grave situación, ya se encuentran en camino las tropas y la fuerza pública para tomar el control de la situación y garantizar la seguridad de la población y la integridad de la subestación”.

Este nuevo ataque sigue a uno anterior ocurrido en la tarde del martes 18 de junio, cuando lanzaron dos granadas y disparos contra la misma subestación. En ese hostigamiento, reportó la alcaldía, no resultaron heridos policías ni civiles. Además, uno de los artefactos no detonó, lo que evitó mayores daños: “Se registraron ráfagas de disparos, seguidas del lanzamiento de dos artefactos explosivos, aparentemente granadas. Uno de estos artefactos explotó en el aire, mientras que el otro no detonó, lo que evitó mayores daños materiales y personales. No hay heridos como resultado de este ataque”, indicaron desde la administración local.

Jamundí está acordonada por la fuerza pública - crédito Ejército Nacional

Este es el tercer ataque registrado en menos de un mes contra esta instalación policial que está ubicada sobre la vía que de Jamundí conduce a Buenos Aires y Suárez, Cauca. En una conexión a la violencia en la región, se resguardó en esta subestación policial a Sigifredo Márquez, padre de la vicepresidenta Francia Márquez, tras sufrir un atentado en el corregimiento cercano de Timba.

Las disidencias de las Farc, específicamente el grupo Jaime Martínez del EMC, son señaladas como responsables de estos ataques. Su presencia en ese lugar garantiza el paso hacia el Naya, la autopista desde donde el narcotráfico pasa la cocaína que envía al exterior por el océano Pacífico y, además, logra supervisar los cultivos de uso ilícito (coca y marihuana) que hay en el norte del Cauca. Líderes de la zona indicaron a Semana que dicho grupo criminal tiene un fuerte control sobre los territorios y es quien dicta las normas locales, desde los horarios de comercio hasta la movilidad de los habitantes.

“Cada asesinato que ellos cometen nos toca a nosotros mismos hacer el levantamiento, porque no permiten el ingreso de las funerarias. Aquí hemos tenido casos de jóvenes asesinados de la peor manera, simplemente porque al comandante de turno no le caen bien”, comentó uno de los líderes, quien a su vez acotó: “Ellos son la ley, ellos mandan, son los que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer, a qué hora podemos entrar, a qué hora podemos abrir, hasta qué hora se puede estar en la calle, son los que mandan todo (...) Ellos controlan todo el territorio”.